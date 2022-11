Ngày 3/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với H.C.D (SN 2004, ngụ TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.



Theo đó, đêm 14/10, D cùng L.T.Q.A (12 tuổi, ngụ xã Hưng Phước) và 2 người bạn khác đến nhà nghỉ Thanh Minh III thuộc ấp Thanh Tâm, TT Thanh Bình để nói chuyện tâm sự.

Nhà nghỉ nơi đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Tại đây, D có quan hệ tình dục với cháu A. Phát hiện sự việc, gia đình A đã trình báo công an và công an đã bắt giữ D sau đó.

Trước đó, giữa T.N.B.T (SN 2009, ngụ xã Thiện Hưng) và T.C.T (SN 2007; ngụ thị trấn Thanh Bình) quen biết với nhau từ tháng 6/2022.

Trong thời gian này, giữa B.T và C.T nảy sinh tình cảm yêu đương. Từ giữa đến cuối tháng 9/2022, cả 2 đã quan hệ tình dục với nhau 5 lần.

Một vụ khác, khoảng tháng 9/2022, em N.T.T.N (SN 2010, ngụ thị trấn Thanh Bình) làm quen và nảy sinh tình cảm với D.P (SN 2006; ngụ phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một) qua mạng xã hội.

Đến đầu tháng 10/2022 P và N hẹn gặp nhau ở huyện Bù Đốp và 4 lần quan hệ tình dục. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện đang tiến hành xác minh, làm rõ 2 vụ việc nêu trên.

Trước thực trạng đáng báo động trên, Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước khuyến cáo các gia đình cần quan tâm, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các em về những vấn đề liên quan đến giới tính, tâm sinh lý lứa tuổi cũng như những kỹ năng để phòng tránh xâm hại tình dục. Để khi gặp phải những tình huống phát sinh trên thực tế, bản thân các em biết cách xử lý và giải quyết phù hợp.

Nhà trường cần có trách nhiệm quản lý và trang bị cho các em những kiến thức cần thiết về xã hội và về pháp luật để các em có sự hiểu biết về giới tính, cách tự bảo vệ mình trước những hành vi xâm hại.

Đồng thời, các cơ quan chức năng tăng cường các hoạt động kiểm soát xã hội, kiên quyết xử lý những tụ điểm phức tạp gây mất an ninh trật tự, đặc biệt là các nhà hàng, quán karaoke, điểm massage, quán internet có tổ chức hoặc cho người sử dụng truy cập vào những trang web xấu có nội dung khiêu dâm, kích động tình dục, kích động bạo lực, tuyên truyền lối sống phi đạo đức...

Công an khuyến khích nhân dân lên án phát hiện và tố giác tội phạm, sẽ có các hình thức khen thưởng đối với những người phát hiện, tố giác tội phạm nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm của mọi người dân đối với vấn đề bảo vệ trẻ em.