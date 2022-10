TP.HCM: Khởi tố 2 "yêu râu xanh" xâm hại bé gái

Ngày 19/10, một nguồn tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình, TP.HCM đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hải Nam (sinh năm 2004) và Huỳnh Văn Thống (sinh năm 2007) để điều tra hành vi xâm hại đối với D.T.K.L (sinh năm 2007, quê Quảng Bình).

Đối tượng Huỳnh Văn Thống có nhiều vết cào cấu trên tay do trong quá trình xâm hại bị nạn nhân chống cự. Ảnh: CC

Theo đơn tố giác tội phạm gửi tới Công an quận Tân Bình cho biết, em D.T.K.L, 15 tuổi, làm phục vụ ở một quán ăn có địa chỉ tại đường Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Vào khoảng 21 giờ ngày 2/10, nhân viên quán tổ chức ăn uống, sau đó ông Sơn (đầu bếp của quán) chở L đến một quán karaoke tại quận Tân Bình để gặp các nhân viên khác.

Khi đến quán karaoke, L có gặp Nguyễn Hải Nam và Huỳnh Văn Thống. Trong quá trình hát karaoke, Nam nhiều lần tiến lại gần chỗ ngồi của L để sàm sỡ, tuy nhiên bị L chống cự.

Một lúc sau, L xin về, thấy vậy Nam và Thống đề nghị đưa về và được L đồng ý do lúc này đã 12 giờ đêm, chỗ ở của L cũng gần chỗ ở của Nam và Thống. Khi về tới quán, L xuống xe đi bộ về nhưng Thống cầm ba lô của L chạy vào trong quán, nên L đã đuổi theo để lấy lại.

Khi lấy lại được ba lô và chuẩn bị rời khỏi quán thì L bị Nam cưỡng chế đưa lên trên phòng VIP của quán. Tại đây L bị Nam và Thống sàm sỡ, thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng bất thành do L chống cự.

Trong quá trình chống cự, L bị Nam và Thống đánh đập, làm ngã khiến L bị nhiều thương tích. Sau khi thực hiện hành vi không thành, Nam và Thống yêu cầu L giữ kín chuyện này. Nếu tiết lộ sẽ tung ảnh nóng của L lên mạng.

Chị H (thân nhân của nạn nhân) cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, L sang chấn tâm lý, tâm trạng sợ hãi, không nói chuyện với ai và thường có thái độ lo lắng. Có đêm L bị mất ngủ, lẩm bẩm một mình.

D.T.K.L cùng người nhà đến cơ quan chức năng trình báo vụ việc bị xâm hại. Ảnh: CC

“Ba mẹ L li dị nhau từ khi cháu mới vài tháng tuổi, mỗi người lập gia đình mới. L ở với bà ngoại từ nhỏ. Để có tiền nuôi dưỡng L, bà ngoại phải đi làm ô sin giúp việc. Do hoàn cảnh quá khó khăn, bà ngoại tuổi đã cao nên L đã nghỉ học sau khi tốt nghiệp lớp 9, vào TP.HCM tìm việc làm để gửi tiền về chăm lo cho bà ngoại. Vào TP.HCM được khoảng 4 tháng thì xảy ra sự việc. Hiện L vẫn đang có biểu hiện hoảng loạn tinh thần, nhất là khi gặp đối tượng khác giới có nói to tiếng", chị H cho biết thêm.

Sau khi tiếp nhận tố giác của phía gia đình bị hại, Công an phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM đã lấy lời khai ban đầu của nạn nhân, sau đó chuyển hồ sơ lên Công an quận Tân Bình. Công an quận Tân Bình đã thực nghiệm hiện trường, giám định pháp y đối với nạn nhân.

Ngoài Thống và Nam, đối tượng Võ Hoàng Long Hải Vương (sinh năm 2007) cũng đã bị cơ quan chức năng bắt tạm giam để điều tra hành vi hiếp dâm với vai trò đồng phạm.