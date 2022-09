Lính đánh thuê Wagner đến Belarus nhằm chuẩn bị cho chiến dịch đặc biệt ở Ukraine

Các lực lượng Nga được cho là đã sử dụng Belarus như một điểm trung chuyển để triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Theo kênh Telegram của We Can Explain, nhóm Wagner đã đào tạo một công ty an ninh tư nhân có liên quan đến quân đội Belarus kể từ đầu tháng 8.

Nhóm Wagner là một lực lượng bán quân sự của Nga, nhóm từng tham gia các cuộc xung đột trên khắp thế giới như ở Syria, Cộng hòa Trung Phi và bây giờ là Ukraine.

Nhóm bao gồm các chiến binh được đào tạo bài bản và có thu nhập cao gấp sáu lần so với binh lính Nga bình thường. Wagner được tổ chức bởi doanh nhân Nga Yevgeny Prigozhin và cựu đại tá quân đội Nga Dmitry Utkin.

Theo hãng tin Dialog của Ukraine, các chiến binh Belarus được cho là đã nhận 234.000 rúp Nga (3.870 USD) để tham gia hoạt động bí mật, mức lương cao gấp ba lần so với tiêu chuẩn.

We Can Explain nói rằng các giảng viên của Wagner đã liên hệ với khoảng 500 công ty an ninh tư nhân ở Belarus và chọn ra 50 chiến binh sau khi phỏng vấn cũng như đào tạo chuyên sâu.

Các chiến binh Belarus được cho là đã được học mọi thứ, từ kỹ thuật, vũ khí đến y học chiến thuật. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng họ sẽ tham gia các nhiệm vụ trinh sát bí mật trên đất Ukraine.

Động thái mới diễn ra sau khi quân đội Ukraine tuyên bố Belarus đã được vận động để ký hợp đồng với các công ty quân sự tư nhân của Nga vào tháng Bảy.

Mặc dù Belarus được sử dụng như một trạm trung chuyển cho các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine, nhưng Tổng thống Alexander Lukashenko vẫn chưa chính thức tham gia xung đột chống lại Kiev.