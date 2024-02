“Linh hồn” của Tết hút khách tại chợ hoa Xuân Đà Nẵng, tiểu thương vẫn chờ đợi điều gì?

Chợ hoa Xuân Đà Nẵng năm 2024 được tổ chức từ ngày 31/1/2024 đến hết ngày 9/2/2024, tức từ ngày 21 đến hết ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão.

Từ sáng sớm, vườn hoa đào của anh Vũ Văn Phú đã có đông khách đến xem hoa tạo không khí mua sắm đông vui, tấp nập. Ảnh: T.N.

Từ tỉnh Hải Dương, anh Phú vận chuyển ra chợ hoa Xuân Đà Nẵng 600 gốc hoa đào với nhiều kích cỡ. Theo anh Phú, do kinh tế năm nay nhiều khó khăn, nên giá đào cũng giảm hơn mọi năm, vì thế tình hình mua bán cũng khá hơn, khách chọn cây và chốt mua nhanh.



Anh Phú cho hay: "Các cành đào e ấp lộc, chồi và búp chi chít chờ bung nở được khách nhanh tay chốt mua. Hiện giá cành đào cỡ trung dao động 200.000 đồng, cành đào cỡ lớn giá 1.000.000-2.000.000 triệu đồng, đào bonsai giá 400.000 đồng/chậu".

Năm nay giá hoa đào giảm hơn mọi năm vì thế khách chọn cây và chốt mua nhanh. Ảnh: T.N.

Cạnh đó, vườn mai hơn 60 cây của anh Lê Xuân Linh (42 tuổi) cũng rất hút khách đến xem hoa. Anh Linh cho biết: "Từ Bình Định ra chợ hoa Xuân hôm 22 âm lịch, đến nay tôi đã bán được gần 20 chậu hoa mai. Tuy tình hình mua bán hiện nay khá, nhưng so với năm ngoái thì vẫn chậm, sức mua giảm và giá bán mai cũng giảm mạnh.

Người mua phấn khởi khi chọn được cành hoa đào đẹp chưng Tết với giá rẻ. Ảnh: T.N.

Nếu như năm ngoái cây hoa mai 4 năm tuổi được khách trả giá 6 triệu đồng nhưng tôi không bán, thì năm nay giảm chỉ còn 4 triệu đồng. Thời tiết trong năm cũng thuận lợi, nên cây mai phát triển tốt, cho nhiều búp, hoa đẹp hơn. Hi vọng là những ngày tới khi người dân chính thức nghỉ Tết thì sức mua sẽ mạnh hơn".

Những chậu mai mini cũng có giá rẻ hơn mọi năm, dao động từ 150.000-300.000 đồng/chậu. Giá rẻ là vậy nhưng cây nào cũng có kiểu dáng đẹp, búp đặc cành chỉ chờ bung cánh.

Các vườn mai vàng thu hút đông khách tham quan, xem hoa. Ảnh: T.N.

Vận chuyển 100 chậu quất cảnh từ thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) ra chợ hoa Xuân Đà Nẵng từ 22 âm lịch, đến sáng 23 âm lịch vườn quất của ông Bùi Tân Long (65 tuổi) đã bán được 50% số lượng.



Ông Long tâm sự: "Vườn quất cảnh của tôi có 1.000 chậu, những cây có kích cỡ tầm trung đã được thương lái mua từ trước, còn 100 chậu quất cỡ đại cao từ 3-4m không bán được tại vườn nên tôi vận chuyển ra chợ hoa Xuân Đà Nẵng bán.

Anh Linh cho biết hiện nay sức mua giảm và giá bán mai cũng giảm mạnh so với năm ngoái. Ảnh: T.N.

Nếu như năm ngoái giá cây quất cảnh cỡ đại hơn 10 triệu đồng, thì nay giảm mạnh chỉ cò 7 triệu đồng/chậu. Cây quất sai trái, trái chín đẹp, cành lá sum suê nên mọi người rất thích, giá cả rất mềm nên khách cũng chốt mua nhanh".

Ngoài việc bán quất cảnh, ông Long còn cho thuê quất với giá trung bình 5 triệu đồng/chậu. Sau khi khách chưng Tết "ngán", ông sẽ tới vận chuyển về vườn chăm sóc, phục hồi sức cho cây.

Cùng với đó, những chậu quất mini có giá cả phải chăng nên rất được khách hàng ưa chuộng, chọn mua trang trí nhà cửa ngày Tết.

Những cây quất cảnh cỡ đại sai trái, trái chín đẹp, cành lá sum suê, giá “mềm” nên khách chốt mua nhanh. Ảnh: T.N.

Chị Nguyễn Thị Thủy chia sẻ: "Chậu quất cảnh mini có giá chỉ 200.000 đồng nhưng nhìn rất bắt mắt, trái trĩu cây, nhiều lộc non. Tôi mua một chậu quất nhỏ để trang trí ở bàn khách, hi vọng năm mới nhiều may mắn và tài lộc".



Ông Bùi Tân Long phấn khởi khi mới 2 ngày đã bán được 50% số cây quất cảnh. Ảnh: T.N.

Cùng với đào, mai, quất, tại chợ hoa Xuân Đà Nẵng năm 2024 còn có các loại hoa cúc mâm xôi, cúc vàng đại đóa, hoa hướng dương... khoe sắc rực rỡ, được người dân mua chơi trong những ngày Tết. Nhìn chung giá bán hoa, cây cảnh các loại đều "mềm" hơn mọi năm, các nhà vườn và tiểu thương kỳ vọng càng cận Tết sức mua sẽ càng tăng, để cả người mua và người bán đều sớm đón cái Tết sung túc, trọn vẹn.



Các nhà vườn và tiểu thương kỳ vọng càng cận Tết sức mua sẽ càng tăng, để cả người mua và người bán đều sớm đón cái Tết sung túc, trọn vẹn.

Bà Đỗ Thị Châu (66 tuổi) chia sẻ: "Các mặt hàng hoa, cây cảnh chưng Tết tại chợ hoa Xuân Đà Nẵng năm nay rất phong phú, đa dạng, giá cả phù hợp để người dân tha hồ lựa chọn mua chưng Tết. Dù bận rộn nhưng tôi cũng tranh thủ đi chợ sớm để mua một cặp hoa cúc đại đóa về chưng trong nhà, cho có không khí vui Xuân đón Tết".