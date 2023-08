Chung khảo Miss Grand Vietnam 2023: Top 44 tranh tài

Chia sẻ với Dân Việt trước chung khảo Miss Grand Vietnam 2023, BTC cuộc thi cho biết, dàn nghệ sĩ cùng Top 44 thí sinh đang tất bật chuẩn bị cho đêm thi quan trọng này. Tại đây, các thí sinh sẽ trải qua những phần thi trình diễn dạ hội, trình diễn bikini và hô tên giới thiệu. Theo BTC Miss Grand Vietnam cho biết, phần thi hô tên năm nay có nhiều điểm mới mẻ, thanh lịch khi kết hợp với màn trình diễn dạ hội.

Tại buổi tổng duyệt trước thềm chung khảo Miss Grand Vietnam 2023, Hoa hậu Hà Kiều Anh - Trưởng Ban giám khảo (BGK) thừa nhận, không riêng gì Top 44 thí sinh, các thành viên BGK cũng rất căng thẳng trong việc chọn ra tân Hoa hậu năm nay.

Dàn thí sinh khoe mặt mộc xinh đẹp, eo thon trong buổi tổng duyệt trước chung khảo Miss Grand Vietnam 2023. (Ảnh: BTC)

Trưởng Ban giám khảo Hoa hậu Hà Kiều Anh cho biết: "Năm nay, các thí sinh tiến bộ rất nhanh cả về kỹ năng biểu diễn lẫn nhan sắc. Có nhiều thí sinh xuất hiện rất xinh đẹp và lộng lẫy trên sân khấu, điển hình như đêm thi National Costume (Trang phục dân tộc) diễn ra vào ngày 19/8 vừa qua khiến tôi vô cùng bất ngờ. Càng về những chặng cuối, BGK càng căng thẳng vì ai cũng đã nỗ lực hết sức cho hành trình Miss Grand Vietnam 2023".

Đề cập đến việc lựa chọn tân Miss Grand Vietnam 2023, siêu mẫu Minh Tú - thành viên BGK cuộc thi cũng cho biết, nếu những gương mặt mới có đầy đủ khả năng trở thành tân Hoa hậu thì BGK vẫn sẽ cân nhắc chọn lựa.

Theo BTC Miss Grand Vietnam cho biết, phần thi hô tên năm nay có nhiều điểm mới mẻ, thanh lịch khi kết hợp với màn trình diễn dạ hội. (Ảnh: BTC)





Link trực tiếp chung khảo Miss Grand Vietnam 2023

Ngoài Top 44 thí sinh, dàn nghệ sĩ góp mặt trong đêm chung khảo Miss Grand Vietnam 2023 gồm: Ca sĩ Thu Minh, Mỹ Mỹ và Wren Evans. Ngoài Trưởng BGK Miss Grand Vietnam 2023 Hà Kiều Anh, thành viên BGK gồm: Đạo diễn Hoàng Nhật Nam - Phó Trưởng BGK, Miss Grand International 2023 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) Nguyễn Thúc Thùy Tiên; Diễn viên Diễm My 9X; Siêu mẫu Minh Tú; Á hậu Kiều Loan và NTK Đỗ Long.

Trước thềm chung khảo Miss Grand Vietnam 2023, Top 4 đề cử Best in Swimsuit trong khuôn khổ cuộc thi được BTC công bố gồm: Lê Hoàng Phương, Bùi Khánh Linh, Nguyễn Hồng Diễm và Nguyễn Thị Thu Hằng và thí sinh Nguyễn Thị Thùy Vi - thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất trên cổng bình chọn. Theo BTC Miss Grand Vietnam cho biết, Top 5 Best in Swimsuit sẽ được chụp bộ hình đặc biệt cùng đương kim Miss Grand Vietnam 2022 Đoàn Thiên Ân trong thời gian tới.

Thí sinh Bùi Khánh Linh lọt Top 5 đề cử Best in Swimsuit trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023. (Ảnh: BTC)

Ngoài ra, Top 5 Người đẹp thời trang Miss Grand Vietnam 2023 cũng đã lộ diện gồm: Đặng Hoàng Tâm Như; Phạm Thị Ánh Vương; Bùi Thị Thanh Thủy; Nguyễn Ngọc Thanh Ngân và Bùi Thị Thục Hiền.

Chung khảo Miss Grand Vietnam 2023 sẽ chính thức diễn ra vào lúc 19 giờ hôm nay (23/8) tại Nhà hát Phú Thọ (TP.HCM). Đêm thi quan trọng này với màn tranh tài của Top 44 thí sinh sẽ được livestream trên các nền tảng Facebook, YouTube..

https://www.facebook.com/MissGrandVNOfficial



https://www.youtube.com/@MissGrandVietnam