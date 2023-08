Vương miện Miss Grand Vietnam 2023 giá trị bao nhiêu khi được đính đá kim cương lấp lánh?

Mới đây, BTC Miss Grand Vietnam chính thức công bố vật phẩm đăng quang dành cho Top 5 Miss Grand Vietnam 2023 tại TP.HCM. Trong sự kiện này có sự góp mặt của dàn Hoa hậu, Á hậu đình đám và Ban giám khảo (BGK) cuộc thi gồm: Hoa hậu Hà Kiều Anh - Trưởng BGK; Tổng Đạo diễn Hoàng Nhật Nam - Phó Trưởng BGK, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, NTK Đỗ Long cùng Top 5 đương nhiệm...



Theo BTC cuộc thi cho biết, vương miện Miss Grand Vietnam 2023 mang tên “Wing Of The Grand - Đôi cánh hòa bình” do tác giả Nguyễn Hoàng Khang thiết kế. Chiếc vương miện này được chế tác tỉ mỉ hoàn thành trong tổng thời gian 1.080 giờ.

Hoa hậu Đoàn Thiên đội vương miện Miss Grand Vietnam 2023. (Ảnh: BTC)

Vương miện Miss Grand Vietnam 2023 giá trị bao nhiêu?

Điều đặc biệt của vương miện Miss Grand Vietnam 2023 là được chế tác từ vàng 24K, kết hợp cùng 872 viên đá kim cương zirconia, 380 viên Citrine vàng và 255 viên ngọc lục bảo xanh Emerald với nhiều kích cỡ khác nhau được cắt mài riêng theo tiêu chuẩn đặc biệt tạo nên sự lấp lánh, sang trọng, đẳng cấp.

"Lồng ghép trong thiết kế là sự mềm mại và tinh tế của chim bồ câu, hoa sen, cây lúa, hình ảnh quen thuộc của người Việt Nam. Điểm tô cho vương miện Miss Grand Vietnam 2023 là sắc xanh lấp lánh của những viên ngọc lục bảo. Vương niện "Wings Of The Grand" thể hiện sự xinh đẹp, kiên cường, mạnh mẽ, nghị lực phi thường, khát vọng hòa bình của tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023", đại diện BTC cuộc thi chia sẻ.

Cận cảnh vương miện Miss Grand Vietnam 2023 được đính đá kim cương, vàng đắt giá. (Ảnh: BTC)



Đề cập đến giá trị vương miện Miss Grand Vietnam 2023, phía BTC cuộc thi xin phép được giữ bí mật về giá trị thật của chiếc vương miện. Bởi, họ cho rằng, vương miện vô giá, khó có thể định vị được giá trị thật sự.

Ngoài vương miện Miss Grand Vietnam 2023, tiara dành cho các Á hậu Miss Grand Vietnam 2023 cũng là những thiết kế vô cùng kỳ công và sang trọng, được chế tác từ vàng 24K và 2.400 viên đá quý nhập khẩu.

BTC Miss Grand Vietnam cũng cho biết thêm, người kế nhiệm Hoa hậu Đàon Thiên Ân sẽ được trao tặng bó hoa đăng quang mang tên "Vườn sắc tinh hoa" được lựa chọn thật kỹ lưỡng từng công đoạn với tinh thần sáng tạo và bảo vệ môi trường.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và 4 Á hậu Miss Grand Vietnam 2022 đội vương miện Miss Grand Vietnam 2023, tiara dành cho các Á hậu Miss Grand Vietnam 2023. (Ảnh: BTC)

Trước đó, BTC Miss Grand Vietnam gây chú ý khi tổ chức cuộc thi "Thiết kế vương miện Miss Grand Vietnam 2023" dành cho những người trẻ có niềm đam mê về thiết kế. Cuộc thi này được BTC Miss Grand Vietnam phát động vào tháng 4/2023 và thu hút hàng trăm bài dự thi gửi về.

Trải qua nhiều vòng loại gay cấn, BTC cuộc thi công bố chính thức 15 mẫu thiết kế xuất sắc nhất do BGK lựa chọn và 1 mẫu thiết kế được khán giả bình chọn trên nền tảng mạng xã hội. Kết quả, thiết kế vương miện mang tên "Wing Of The Grand - Đôi cánh hòa bình" do tác giả Nguyễn Hoàng Khang thiết kế đoạt giải nhất.

Ngoài công bố vương miện Miss Grand Vietnam 2023, BTC cuộc thi cũng tiết lộ dàn sao đình đám sẽ xuất hiện trong hai đêm thi quan trọng sắp tới. Cụ thể, bán kết Miss Grand Vietnam 2023 diễn ra vào ngày 23/8 tại TP.HCM sẽ có sự góp giọng của ca sĩ Thu Minh, ca sĩ Wren Evans và ca sĩ Mỹ Mỹ. Chung kết Miss Grand Vietnam 2023 diễn ra vào ngày 27/8 được hứa hẹn sẽ có những màn trình diễn bùng nổ từ ca sĩ Hieuthuhai, Chi Pu và Lona...