Link xem trực tiếp chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2023

Chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2023: Cơ hội nào cho Đặng Thanh Ngân?

Hành trình hơn 2 tuần tham gia cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2023 của Đặng Thanh Ngân sắp khép lại thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. Trong đêm chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2023, người đẹp sinh năm 1999 sẽ có màn so tài với hơn 60 các thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ để tìm ra chủ nhân của vương miện Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023. Đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia Lalela Mswane sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

Nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ của đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia Lalela Mswane. (Ảnh: FB Miss Supranational)

Trước chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2023, chuyên trang sắc đẹp Missosology cũng đã đưa ra bảng xếp hạng dự đoán xếp hạng. Theo chuyên trang sắc đẹp này, người đẹp Lola Wilson - đại diện Tây Ban Nha có khả năng đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia 2023. Xếp sau đại diện Tây Ban Nha là các đại diện Zimbabwe, Philippines, Ecuador và Colombia được dự đoán có mặt trong Top 5 chung cuộc. Đặng Thanh Ngân được chuyên trang sắc đẹp Missosology xếp ở vị trí 25 trong bảng xếp hạng dự đoán trước chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2023.

So với bảng xếp hạng dự đoán từng được chuyên trang Missosology đưa ra thời điểm tháng 5/2023, thứ hạng của Đặng Thanh Ngân là 16/25 đã có sự giảm sút đáng kể.

Đặng Thanh Ngân được chuyên trang sắc đẹp Missosology xếp ở vị trí 25 trong bảng xếp hạng dự đoán trước chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2023. (Ảnh: FB Missosology)

Trong đêm bán kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2023 vào tối 11/7 vừa qua, Đặng Thanh Ngân cùng các thí sinh trải qua hai phần thi trang phục bikini và trang phục dạ hội. Nhiều thí sinh được đánh giá cao về kỹ năng trình diễn như Sakhile Dube - người đẹp Zimbabwe và First Wang - đại diện Thái Lan. Hai người đẹp này đều lọt Top 5 phần thi Supra Model Of The Year nằm trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2023.

Ngoài ra, màn trình diễn của Andrea Aguilera - đại diện Ecuador tại bán kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2023 cũng được cộng đồng yêu nhan sắc chờ đợi và dành nhiều khen ngợi. Cô từng giành giải Á hậu 1 Miss Grand International 2021 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2023.

Người đẹp Zimbabwe - Sakhile Dube trình diễn trang phục dạ hội tại bán kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2023. (Ảnh: FB Missosology)

Khép lại bán kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2023, Đặng Thanh Ngân được đánh giá có màn trình diễn ổn định hơn so với lần xuất hiện trước đó từng gặp sự cố về trang phục. Thậm chí, nhiều người cho rằng, đại diện Việt Nam cần cải thiện kỹ năng catwalk vì trong đêm bán kết có cô trình diễn bị nhận xét loạng choạng, không vững.

Tuy nhiên, Đặng Thanh Ngân vẫn còn có cơ hội "lội ngược dòng" tại chung kết Hoa hậu Siêu Quốc gia 2023 nếu cô giành chiến thắng giải thưởng "Supra Fan Vote" thì sẽ được đặc cách vào Top 12 chung cuộc.

Clip: Đặng Thanh Ngân trình diễn trang phục dạ hội tại bán kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2023. (Nguồn: Ghi màn hình YouTube Miss & Mister Supranational Official)

Link xem trực tiếp chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2023

Theo BTC cuộc thi, chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2023 được tổ chức tại Nhà hát vòng tròn của Công viên Strzelecki, tỉnh Malopolska, Ba Lan. Đặng Thanh Ngân là đại diện Việt Nam thứ 10 "chinh chiến" tại cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia. Cuộc thi Miss Supranational tổ chức lần đầu tiên vào năm 2009 và được bình chọn nằm trong Top 5 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh bởi chuyên trang sắc đẹp uy tín thế giới Global Beauties.

Đến thời điểm hiện tại, Kim Duyên đang là người đẹp có thành tích cao nhất với danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Siêu quốc gia 2022.

Kim Duyên đang là người đẹp có thành tích cao nhất với danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Siêu quốc gia 2022. (Ảnh: Miss Supranational)

Được biết, chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2023 sẽ được trực tiếp từ lúc 1 giờ ngày 15 theo giờ Việt Nam (khoảng 20 giờ ngày 14 và 15/7 theo giờ Ba Lan) trên hệ thống FPT Play tại: Ứng dụng FPT Play dành cho các thiết bị Smart TV, Smart Phone và bộ giải mã FPT Play (FPT Play Box).

Ngoài chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2023, cuộc thi Nam vương Siêu quốc gia 2023 (Mr Supranational 2023) sẽ được trực tiếp và độc quyền trên các nền tảng của FPT Play vào 1h sáng ngày 16/7.

https://fptplay.vn/

Ngoài ra, kết quả chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2023 sẽ được cập nhật trên các kênh YouTube, fanpage Miss Supranational:

https://www.facebook.com/MissSupranational



https://www.youtube.com/@MissMisterSupranational