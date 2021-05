Lộ diện 2 điện thoại Nokia mới, mượt mà lại rẻ giật mình

Điện thoại Nokia C20 Plus

Nokia C20 Plus là phiên bản nâng cấp của Nokia C20 đã ra mắt đầu năm nay tại Việt Nam. Theo thiết kế rò rỉ trên internet được leaker "Nokibar" tiết lộ thì Nokia C20 có thiết kế khá đẹp với các cạnh bo tròn tinh tế. Cụm camera hình tròn với 2 camera sau cùng đèn flash.

Nokia C20 Plus nhiều khả năng sẽ được trang bị con chip Snapdragon 460 với màn hình lớn tới 6,5 inch với độ phân giải chuẩn HD+. Nokia C20 Plus cũng sẽ có 2 SIM hỗ trợ mạng 4G giúp bạn luôn dễ dàng vào mạng Internet mọi lúc mọi nơi.

Với cấu hình này, Nokia C20 hoàn toàn đáp ứng tốt những nhu cầu hằng ngày như lướt web, xem Youtube. Bên cạnh đó, kho ứng dụng CH Play cũng sẽ có bộ ứng dụng ở phiên bản rút gọn, hoạt động vô cùng mượt mà trên Nokia C20 Plus.

Đặc biệt Nokia C20 Plus sẽ được trang bị viên pin lớn lên đến 5000 mAh. Kết hợp cùng vi xử lý siêu tiết kiệm điện năng, giúp chiếc điện thoại giá rẻ của Nokia có thể hoạt động trong một ngày dài.

Điện thoại Nokia C30 Plus

Nokia C30 Plus là mẫu điện thoại cao cấp hơn so với C20 Plus. Sở hữu thiết kế tương tự Nokia C20 Plus, điểm khác biệt duy nhất là C30 Plus sẽ có thêm cảm biến vân tay ở dưới cụm camera.

Nokia C30 Plus được kỳ vọng sẽ trang bị con chip Snapdragon 460 giúp mang đến hiệu năng ổn định, độ tương thích với game và ứng dụng cao nhất khi so với việc dùng con chip đến từ nhà MediaTek.

Đồng thời, Nokia C30 được kỳ vọng máy sẽ được trang bị RAM 3 GB và bộ nhớ trong 32 GB để bạn tha hồ lưu trữ dữ liệu cũng như thoải mái đa nhiệm nhiều ứng dụng để làm việc và học tập mà không sợ tràn RAM mất dữ liệu.

Về màn hình Nokia C30 Plus được trang bị màn hình lớn kích thước 6.5 inch, đi kèm là độ phân giải Full HD+ sắc nét để người dùng có những trải nghiệm xem phim, chơi game sướng nhất. Ngoài ra, Nokia nhiều kahr năng sẽ áp dụng màn hình thiết kế giọt nước phổ biến hiện nay để tối ưu không gian hiển thị tốt nhất, mang lại cho người dùng một không gian làm việc và giải trí rộng rãi.

Như người em của mình, Nokia C30 Plus được trang bị viên pin lên đến 6000 mAh mang lại thời lượng sử dụng thoải mái, đáp ứng được hơn 1 ngày sử dụng cho các bạn với những tác vụ như lướt web, xem phim và sử dụng các công việc khác.

Cả 2 mẫu điện thoại trên đều là sản phẩm đánh vào phân khúc giá rẻ nên nhiều chuyên gia dự đoán mức giá của Nokia C20 Plus và C30 Plus sẽ không quá 120 USD (tương đương 2.6 triệu đồng). Cũng theo tiết lộ của leaker "Nokibar" thì một trong hai mẫu smartphone này sẽ hướng đến thị trường Trung Quốc.