Lộ diện Toyota Vios 2023 sắp bán ở Việt Nam: Bản nâng cấp chứ không phải thế hệ mới

Toyota Vios vẫn đang duy trì thế thống trị về doanh số ở thị trường Việt Nam khi trong năm 2022 đã có 23.529 xe đến tay khách hàng. Và đó nhiều khả năng là lý do mà All New Toyota Vios vẫn chưa về Việt Nam trong lần thay đổi tới đây như ở Thái Lan.

Mẫu xe Toyota Vios facelift hiện đã được bắt gặp khi đang trong quá trình chạy thử, nhiều khả năng ở Việt Nam và sẽ ra mắt trong thời gian tới.

Toyota Vios 2023 lộ diện ở Việt Nam không phải thế hệ mới

Toyota Vios 2023 khác biệt nhất ở phần đầu. Ảnh ST.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh về một chiếc Toyota Vios là đặc biệt, thiết kế quen thuộc khiến nhiều người nhận ra đây là mẫu xe hạng B của thương hiệu Nhật Bản. Tuy nhiên, người dùng có phần hụt hẫng khi Toyota Vios mới này không phải là thế hệ mới.

Theo đó, Toyota Vios 2023 mới xuất hiện chưa bán ở bất cứ thị trường Đông Nam Á nào. Khác biệt nhất của Vios này đến từ phần đầu với lưới tản nhiệt chia thành 2 tầng sơn đen. Hệ thống đèn pha của xe sử dụng Projector chứ không phải choá LED giống xe đang bán.

Toyota Vios 2023 với thân xe giống hệt bản cũ chỉ khác bộ mâm. Ảnh ST.

Nhìn ngang phần thân, chiếc Toyota Vios này khác với xe đang bán ở bộ mâm, đường gân nổi ở cánh cửa xe giống hệt. Trong khi đó, cụm đèn hậu của Toyota Vios không thể lẫn vào đâu được khi giống hệt bản hiện hành.

Với việc Toyota Vios 2023 khá lạ lẫm xuất hiện ở Việt Nam thời điểm này, rất có thể thế hệ mới sẽ chưa về nước trong năm nay. Nếu đúng như vậy, đây sẽ là thông tin không vui với những tín đồ của dòng xe này đang chờ một sự cách mạng hoàn toàn của Toyota Vios.

Đuôi xe Toyota Vios 2023. Ảnh ST.

Toyota Vios 2023 ở Việt Nam không phải thế hệ mới khá giống với năm 2020, Corolla Altis nâng cấp và phải 2 năm sau thì thế hệ mới của dòng xe hạng C này mới cập bến Việt Nam.

Ở Thái Lan, All New Toyota Vios sở hữu thiết kế hiện đại hơn hẳn với ngoại hình thể thao, nội thất trẻ trung tương tự Raize đang bán ở Việt Nam. Đồng thời, Toyota Vios 2023 ở Thái Lan còn có gói công nghệ an toàn cao cấp Toyota Safety Sense.