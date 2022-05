Lộ trình "né" tắc đường để người dân trở về TP.Hà Nội sau kỳ nghỉ 30/4 -1/5

Lãnh đạo Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, bắt đầu từ chiều nay (2/5), các tuyến đường cửa ngõ TP.Hà Nội đã bắt đầu đông đúc trở lại so với những ngày trước nên người tham gia giao thông cần tìm cho mình lộ trình thích và giờ xuất hành để tránh những giờ cao điểm dễ bị ùn tắc.

Lý do là do nhiều người về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đã chọn ngày hôm nay để quay trở lại TP.Hà Nội. Do đó, một số tuyến đường huyết mạch, cao tốc, quốc lộ có thể sẽ xảy ra tình trạng giao thông đông cục bộ.

Trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ dịp cao điểm. Ảnh: Nguyễn Chương

Để khuyến cáo người tránh các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, đoạn đường ùn tắc khi trở về thủ đô sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, trao đổi với PV Dân Việt, TS. Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia khuyến cáo: "Để quay trở lại TP.Hà Nội và TP.HCM sau khỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, người dân cần chuẩn phải bị tốt cho chuyến đi của mình về thời gian và lộ trình thích hợp để tránh những điểm "nóng" về ùn tắc giao thông".

TS. Minh cho rằng: "Trước khi khởi hành và trong quá trình di chuyển lưu thông trên đường, người dân cần phải tìm hiểu thông tin về lộ trình hợp lý (các điểm dừng nghỉ, đặc điểm giao thông...), chuẩn bị sức khỏe tốt (ngủ đủ...)".

"Quan trọng hơn nữa là người dân kiểm tra phương tiện có đảm bảo an toàn giao thông, kiểm tra tình trạng giao thông trước chuyến đi để tránh những tuyến đang ùn tắc, lái xe nhường nhịn, điềm tĩnh và tuân thủ quy định hướng dẫn của lực lượng chức năng", TS. Minh khuyến cáo.



Theo TS. Minh, Các cửa ngõ đi vào TP.Hà Nội có các tuyến quốc lộ như quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, quốc lộ 32, quốc lộ 6, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Quốc lộ 3 cũ, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang,.... người dân cần chủ động theo dõi cập nhật các thông tin về lộ trình của mình để có thể kịp thời thay đổi lộ trình, chuyến hướng đi qua đoạn ùn tắc.

Người dân cần tìm hiểu lộ trình của mình trước khi trở lại TP.Hà Nội để tránh các điểm ùn tắc. Ảnh: Nguyễn Chương

Trong khi đó, trao đổi với PV Dân Việt, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội phó Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết, trong trường hợp xảy ra ùn tắc kéo dài trên cao tốc, đơn vị sẽ chủ động cùng Cục CSGT yêu cầu xả trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, đồng thời hướng dẫn phương tiện di chuyển về hướng Quốc lộ 1A cũ, rẽ theo đường nhánh liên huyện về theo hướng đường Cienco 5 hướng về nội đô qua quận Hà Đông, Thanh Xuân.



Trong ngày hôm nay (2/5), lưu lượng xe lưu thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bình thường, dự kiến từ khoảng 17h - 20h lưu lượng xe hướng Ninh Bình - Hà Nam - Hà Nội có thể tăng đột biến, đạt 111.000 xe/ngày đêm, tăng 60% so với ngày thường.

Hiện nay, trạm BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ đang bố trí 7/18 làn thu phí tự động không dừng (ETC). Lưu lượng phương tiện trên các làn ETC rất thông thoáng. Tại làn thu phí một dừng nhiều thời điểm đông xe. Thống kê, lưu lượng sử dụng ETC trên tuyến đạt khoảng 54%.