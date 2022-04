Lộ vòng ba, nude nửa người, thả rông vòng một ở Hội An, liệu có thành trào lưu check-in?

Liệu phố cổ Hội An có trở thành địa điểm, trào lưu check-in với những hình ảnh phản cảm, thiếu văn hóa từ du khách?

Mấy ngày nay trên cộng động mạng đang dậy sóng vụ nữ du khách nước ngoài, mặc áo dài nhưng "quên mặc quần" vô tư "thả" vòng 3, tạo dáng chụp hình khêu gợi khi đi thuyền thả hoa đăng trên sông Hoài (TP Hội An, Quảng Nam). Ngay sau khi hình ảnh được đăng tải trên mạng, rất nhiều lời bình bày tỏ chán nản, bức xúc về hành vi này của nữ du khách.

Ngay khi hình ảnh phản cảm được lan truyền, báo chí đăng tải, chính quyền Thành phố Hội An ngay lập tức vào cuộc truy tìm thuyền chở nữ du khách, đồng thời truy tìm nữ du khách nước ngoài đó để nhắc nhở.

Tuy nhiên đây không phải là trường hợp đầu tiên, những hình ảnh phản cảm như vậy xuất hiện tại phố cổ Hội An, trước đó cũng có những hình ảnh thiếu văn hóa, phản cảm gây bức xúc.

Hình ảnh phản cảm của nữ du khách khi thả hoa đăng tại Hội An. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó t háng 2/2021, mạng xã hội lan truyền hình ảnh người phụ nữ "thả rông" vòng 1, tạo dáng ở di tích Chùa Cầu (TP. Hội An, Quảng Nam). Ngay sau khi đăng tải, những hình ảnh phản cảm của nữ du khách đã khiến dư luận phản ứng dữ dội. Bên dưới bài viết, nhiều người để lại bình luận nhằm bày tỏ sự phản đối gay gắt trước hành động cô gái khi ăn mặc lố lăng ở chốn tôn nghiêm.

Trước nữa, vào tháng 9/2019, mạng xã hội lan truyền đoạn clip khoảng 23 giây quay cảnh 1 cô gái không mặc áo, quần cởi hờ tạo dáng, dùng nón lá che vòng 1 "hững hờ" rồi uốn éo tạo dáng, khoe thân phản cảm trên nóc một ngôi nhà cổ ở Hội An.



Hình ảnh phản cảm của nữ du khách trong clip gây phẫn nộ. Ảnh chụp màn hình.

Theo tìm hiểu, cô gái này được biết đến là một diễn viên, người mẫu sở hữu cả trăm ngàn followers. Ngay sau khi đăng tải clip, hầu hết dân mạng đều để lại bình luận "ném đá" cô gái vì cho rằng cô đang phá huỷ hình ảnh di sản Hội An.

Nhiều bạn trẻ bình luận, không nên lấy lý do đó là hành động 'nghệ thuật', bởi cái đẹp phải được đặt đúng chỗ. Vẻ đẹp của Hội An là cái đẹp thầm kín, trầm mặc chứ không thô lỗ, xác thịt. Do đó, dù có đẹp đến mấy nhưng việc khoe hình ảnh phản cảm của nữ du khách giữa phố cổ như vậy thì thật quá kệch cỡm, thô thiển.

Hình ảnh cô gái bị lên án dữ dội vì dùng nón lá che vòng 1 "hững hờ" để quay clip phản cảm trên nóc một ngôi nhà cổ ở Hội An. Ảnh chụp màn hình.

Người phụ nữ mặc đồ "xuyên thấu", chụp ảnh check-in phản cảm ở Chùa Cầu (Hội An). Ảnh: TL.

Hình ảnh phản cảm của nữ du khách được cho là phi văn hóa. Ảnh: TL.

Cần có quy tắc văn hóa ứng xử để tránh lặp lại hành động phản cảm, thiếu văn hóa

Được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới từ năm 1999, Hội An từ lâu đã được xem là niềm tự hào của du lịch Việt. Khu phố cổ này thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm bởi vẻ đẹp hoài cổ của những ngôi nhà tường vàng, mái ngói rêu phong. Không chỉ du khách trong nước, người nước ngoài cũng cực kỳ yêu thích Hội An, liên tục bình chọn cho địa điểm này vào top những nơi đáng trải nghiệm nhất trên thế giới.

Đô thị cổ Hội An, từng được biết đến là một điển hình đặc biệt về cảng thị truyền thống ở Đông Nam Á được bảo tồn nguyên vẹn và chu đáo. Hầu hết những ngôi nhà trong các dãy phố là những kiến trúc truyền thống có niên đại từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19.

Hội An cũng là vùng đất ghi nhiều dấu ấn của sự pha trộn, giao thoa văn hóa. Các hội quán, đền miếu mang dấu tích của người Hoa nằm bên những ngôi nhà phố truyền thống của người Việt và những ngôi nhà mang phong cách kiến trúc Pháp.

Cuộc sống thường nhật của cư dân phố cổ với những phong tục tập quán, sinh hoạt tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian, lễ hội văn hóa vẫn đang được bảo tồn và phát triển. Hội An được xem như một bảo tàng sống về kiến trúc và lối sống đô thị.

Tuy nhiên vài năm trở lại đây, Di sản văn hóa này đang ngày một bị một số du khách lạm dụng trở thành điểm đến check-in với những hình ảnh phản cảm, thiếu văn hóa, thậm chí cố tình tạo scandan, PR tên tuổi.

Điều này khiến nhiều người yêu Hội An cảm thấy buồn, lo lắng, sợ rằng liệu tới đây điểm đến du lịch nổi tiếng này có trở thành trào lưu check-in với những hình ảnh phản cảm, thiếu văn hóa từ du khách?

Chia sẻ điều này với Dân Việt, chuyên gia du lịch ông Nguyễn Tuấn Linh cho hay: "Các địa điểm nổi tiếng, luôn có sức hút với khách du lịch, đặc biệt thời nay, công nghệ 4.0, ai cũng sẵn trên tay điện thoại smatphone, vì vậy nhu cầu check-in, sống ảo cũng vì thế gia tăng và là nhu cầu hoàn toàn chính đáng.

Tuy nhiên, tôi rất tiếc một số du khách đã có hành động thái quá, cố tình muốn "chơi sang", tạo tên tuổi bằng những hình ảnh phản cảm. Họ không hiểu, cái gì cũng có hai mặt và trong vấn đề này thì mặt hại sẽ nhiều hơn mặt lợi.

Việc họ có hành động như vậy, có thể khiến họ ngay lập tức nổi tiếng, ngay lập tức tên tuổi "nổi bão" trên mạng xã hội, thế nhưng đi kèm với đó là tên tuổi họ sẽ mãi được nhắc đến với hình ảnh xấu, thiếu văn hóa. Chưa kể với những du khách trong nước, như hành động của cô gái được cho là người mẫu, mặc nude đứng trên nóc nhà quay clip kia, đã vô tình khiến nét đẹp văn hóa Hội An trở nên biến dạng trong con mắt bạn bè quốc tế.

Theo tôi, chúng ta cần nghiêm khắc lên án với những hành động phản cảm đó, dù đó là du khách nước ngoài hay du khách trong nước. Đồng chính quyền, cơ quan quản lý Thành phố Hội An cần đưa ra quy tắc văn hóa ứng xử để tránh lặp lại hình ảnh phản cảm như vậy"

Một chuyên gia văn hóa thì chia sẻ với Dân Việt, hình ảnh phản cảm của nữ du khách thật lố lăng, làm ảnh hưởng và tổn thương nghiêm trọng đến giá trị văn hóa của một di sản nổi tiếng bởi sự thuần hậu, thanh lịch như Hội An.

Theo vị chuyên gia văn hóa này, chính quyền địa phương cần đưa ra quy tắc cụ thể với các dịch vụ phục vụ du khách, thậm chí chế tài xử phạt nặng để không lặp lại tình trạng phản cảm, thiếu văn hóa như vậy.

Ông Tống Quốc Hưng - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin TP Hội An (Quảng Nam) thông tin với Dân Việt về việc cô gái ăn mặc hở hang gây phản cảm.

"Cố gái mặc đồ phản cảm là du khách người nước ngoài nên hiện tại phía công an đang phối hợp kiểm tra cô gái này còn ở Hội An không.

Cái khó ở đây là người nước ngoài nên không biết họ có hiểu được phong tục, tập quán của chúng ta không, nên nói đến chuyện xử lý thì chưa nói được. Nhưng tìm cách để gặp, trao đổi với họ và nhiều du khách khác về việc đến với Hội An du lịch cần tôn trọng giá trị của khu di sản văn hóa thế giới và phong tục tập quán của bản địa…", ông Hưng nói.

Ông Tống Quốc Hưng cho biết thêm, hiện nay Phòng Đô thị Hội An phối với Công an phường làm việc với nghiệp đoàn ghe bơi du lịch để tìm ghe bơi nào chở du khách nữ đó để nhắc chở chủ ghe về việc chở khách tạo nên việc phản cảm.

Còn ông Nguyễn Văn Lanh, nguyên Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin TP Hội An (Quảng Nam) từng thẳng thắn chia sẻ: "Hội An là di sản văn hóa thế giới, là di sản quốc gia đặc biệt. Mọi hành động làm tổn hại đến nó, ở mức độ nào thì đều đáng bị lên án. Vẻ đẹp của Hội An là hồn phố tình người, lịch thiệp và trầm mặc, nó duyên thầm chứ không phải vẻ đẹp của một sự khoa trương xác thịt.

Vì vậy, dù thế nào cũng không nên phô có hành động như vậy, bởi điều đó là đụng đến chốn thiêng của Hội An, lòng tự tôn, đời sống tinh thần của người dân nơi đây".