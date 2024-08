Loại cây cổ thụ vặt lá "tiến vua" ở một huyện của Bình Định quý hiếm kiểu gì mà cấm chặt phá? Loại cây cổ thụ vặt lá "tiến vua" ở một huyện của Bình Định quý hiếm kiểu gì mà chính quyền cấm chặt phá

Nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, xã vùng cao An Toàn, huyện An Lão được ví như "cổng trời", huyện phía Tây Bắc tỉnh Bình Định. Nơi đây có những cây cổ thụ-cây chè "tiến vua", nguồn tài nguyên thiên nhiên rất quý cần bảo tồn.