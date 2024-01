Loài cây luôn được nông dân một xã của tỉnh Thái Bình "ưu ái" hơn cả 2 vụ lúa

Bà Trần Thị Thuân, thôn Vinh Hoa, xã Trọng Quan (Đông Hưng, Thái Bình) có mấy chục năm gắn bó với cây khoai tây vụ đông cho biết: Ngày trước, trồng khoai tây không đạt năng suất cao như bây giờ do phương pháp, kỹ thuật trồng chưa bảo đảm, giống cũ chất lượng chưa cao...

Vài năm trở lại đây, nhiều giống khoai mới với ưu điểm vượt trội về năng suất, chất lượng, có khả năng kháng sâu bệnh tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương được đưa vào trồng đã giúp nông dân có thu nhập cao hơn. Năm nay, gia đình tôi trồng 3 sào khoai tây.

Mặc dù đầu vụ thời tiết bất thuận song do chủ động chăm sóc theo hướng dẫn của HTX DVNN xã, sau 3 tháng trồng khoai đã cho thu hoạch, củ tương đối đều, bóng đẹp, đạt năng suất 6 tạ/sào. Đầu vụ giá bán 14.000 - 15.000 đồng/kg củ to, 10.000 - 12.000 đồng/kg củ trung bình nhưng giờ giảm chỉ còn 4.000 - 5.000 đồng/kg. So với năm ngoái thì năng suất vẫn ổn định, song điều chúng tôi lo lắng là giá khoai tây vẫn đang tiếp tục giảm sâu, thu nhập của gia đình cũng sẽ bị giảm theo.

Giống tốt, chăm sóc đúng kỹ thuật, khoai tây của xã Trọng Quan (Đông Hưng, Thái Bình) có chất lượng tốt, năng suất cao.

Cũng như nhiều gia đình khác, gia đình chị Trần Thị Nhạn, thôn Vinh Quan đang tất bật thu hoạch 4 sào khoai tây. Chị Nhạn chia sẻ: Vụ khoai tây năm nay, gia đình thu được khoảng 25 - 28 tạ củ nhưng giá thấp hơn năm ngoái, nếu năm ngoái gia đình thu lãi khoảng 15 - 16 triệu đồng thì năm nay chỉ được khoảng 10 triệu đồng.

Năm nay, xã Trọng Quan trồng được 145ha cây vụ đông các loại, trong đó khoai tây 50ha, chủ yếu là giống Marabel của Đức. Để giúp nông dân có một vụ khoai thắng lợi, HTX DVNN xã chủ động lựa chọn đơn vị cung cấp giống chất lượng, quy vùng trồng tạo thuận lợi cho tưới, tiêu nước, hướng dẫn kỹ thuật, huy động máy móc làm đất, phay đất để bà con trồng, chăm sóc. Khoai tây là cây ưa lạnh, năm nay đầu vụ nắng liên tục, cây phát triển kém, một số loại bệnh như vàng lá, héo xanh xuất hiện, nông dân tốn thêm chi phí phòng bệnh và chăm sóc. Tuy nhiên, giai đoạn hình thành củ thời tiết lại chuyển rét thuận lợi cho cây phát triển tốt, củ to đều, chất lượng.

Theo ông Trần Minh Bằng, Giám đốc HTX DVNN xã Trọng Quan: HTX cũng như bà con luôn xác định để khoai đạt năng suất cao đầu tiên là phải có giống tốt, thứ hai là ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng, chăm sóc.

Khoai tây không ưa nước, vì vậy chúng tôi quy vùng trồng ở nơi ruộng cao đất pha cát, hướng dẫn bà con chăm sóc, bón phân, đạm tổng hợp đúng thời điểm, đúng liều lượng. Vun luống làm 2 lần, nhất là lần 2 khi khoai tây phát triển củ phải vun cẩn thận từng gốc, tạo điều kiện cho cây ra nhiều củ, củ khoai không bị xanh, rám và nứt vỏ.

Do vậy, khoai tây của Trọng Quan luôn được đánh giá là có chất lượng cao hơn một số địa phương khác, bán cũng được giá hơn. Bởi vậy, nhiều năm qua đồng đất ở Trọng Quan được phủ xanh bởi cây khoai tây và loại cây này đã trở thành cây trồng chủ lực của địa phương, được bà con “ưu ái” hơn 2 vụ lúa vì hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn.

Hiện nay, nông dân đang khẩn trương thu hoạch khoai để tập trung cấy lúa vụ xuân cho kịp thời vụ. HTX DVNN xã chủ động kết nối với các đại lý, các hộ tiêu dùng giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm không qua thương lái để được giá hơn. Bà con rất mong cận tết Nguyên đán giá khoai sẽ tăng hơn để nâng cao hiệu quả sản xuất và niềm vui sẽ trọn vẹn hơn.