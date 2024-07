Loại rau vốn chỉ mọc dại ở Việt Nam hóa ra lại là "kho báu" dinh dưỡng được thế giới ví như "vàng xanh"

Vì sao loại rau chùm ngây lại được ví là "vàng xanh" là loại "siêu thực phẩm"?

Chùm ngây chứa nhiều dưỡng chất và khoáng chất cần thiết cho cơ thể, được ví như một loại rau "siêu thực phẩm". Không chỉ giúp tăng cường sức khỏe, chùm ngây còn có nhiều công dụng chữa bệnh đáng kinh ngạc.

Chùm ngây có khả năng kích thích sản xuất mật, hỗ trợ chức năng gan trong việc loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Ngoài ra, loại rau này còn giúp bảo vệ gan khỏi các tác nhân gây hại như rượu bia và hóa chất độc hại. Đối với những người có vấn đề về gan như viêm gan, gan nhiễm mỡ, chùm ngây là một lựa chọn tuyệt vời để hỗ trợ điều trị.

Bên cạnh đó, chùm ngây chứa nhiều vitamin A, C, E, K, B6, cùng các khoáng chất thiết yếu như kali, magie, canxi,... giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả và tăng cường sức đề kháng cho niêm mạc dạ dày. Bên cạnh đó, chùm ngây cũng chứa các hợp chất chống viêm như flavonoid, polyphenol giúp giảm viêm loét dạ dày, tá tràng, ợ nóng, và trào ngược axit.

Đồng thời, loại rau này cũng là nguồn giàu canxi và phốt pho – hai nguyên tố cần thiết cho sức khỏe xương tốt. Chùm ngây cũng có khả năng ức chế hoạt động của các tế bào hủy xương, giúp bảo vệ mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương. Các hợp chất chống viêm như glucosinolate, flavonoid trong loại thảo dược này còn giúp giảm viêm khớp, sưng tấy và đau nhức khớp.

Thêm nữa, chùm ngây chứa axit béo omega-3, chất xơ và các hợp chất có khả năng giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), từ đó giúp bảo vệ tim mạch. Các chất dinh dưỡng như vitamin C, vitamin E và các khoáng chất thiết yếu như kali, magie trong chùm ngây cũng góp phần tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Không chỉ có vậy, chùm ngây nổi tiếng với hàm lượng vitamin A, C, E cao cùng với các hợp chất flavonoid và polyphenol có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ. Nhờ vậy, chùm ngây có thể giúp bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương do gốc tự do, giảm stress oxy hóa, ngăn ngừa các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer, Parkinson.

Đặc biệt, chùm ngây là loại rau chứa hàm lượng chất xơ cao nên có thể làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, từ đó giúp kiểm soát lượng đường trong máu sau khi ăn. Chùm ngây cũng giàu các chất chống oxy hóa như vitamin C, E, flavonoid giúp chống lại stress oxy hóa, bảo vệ tế bào beta trong tuyến tụy (tế bào sản xuất insulin) khỏi tổn thương, từ đó cải thiện khả năng sản xuất và sử dụng insulin của cơ thể.

Cách trồng loại rau chùm ngây cực kỳ đơn giản cho người bắt đầu

Trồng rau chùm ngây không quá khó khăn và có thể thực hiện ở nhiều điều kiện khác nhau, từ vườn nhà đến trang trại lớn.

Chọn giống: Hạt giống chùm ngây có thể mua tại các cửa hàng nông sản hoặc từ những người trồng cây kinh nghiệm. Hạt giống nên được chọn lựa kỹ càng để đảm bảo tỉ lệ nảy mầm cao.

Chuẩn bị đất: Chùm ngây phát triển tốt trên nhiều loại đất, nhưng đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt là lý tưởng nhất. Trước khi gieo hạt, cần cày xới đất và bón phân hữu cơ để cải thiện chất lượng đất.

Gieo hạt: Hạt chùm ngây nên được ngâm trong nước ấm khoảng 24 giờ trước khi gieo để kích thích nảy mầm. Gieo hạt cách nhau khoảng 30-50 cm và ở độ sâu khoảng 1-2 cm.

Chăm sóc: Rau chùm ngây cần được tưới nước đều đặn, nhưng không nên để đất ngập úng. Bón phân hữu cơ hoặc phân chuồng mỗi tháng một lần để cung cấp dưỡng chất cho cây.

Cây chùm ngây ít bị sâu bệnh nhưng vẫn cần theo dõi để phát hiện và xử lý kịp thời. Sử dụng các biện pháp sinh học hoặc thuốc trừ sâu hữu cơ để bảo vệ cây mà không ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Chùm ngây, với vô số lợi ích đối với sức khỏe, thực sự là một loại "vàng xanh" quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng. Không chỉ là một loại thảo dược hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý, chùm ngây còn là một nguồn dinh dưỡng phong phú giúp bảo vệ và tăng cường sức khỏe toàn diện. Với khả năng mọc dại và dễ trồng, chùm ngây thực sự là một món quà từ thiên nhiên mà chúng ta cần khám phá và tận dụng.