Một loại rau dân dã, chợ nào cũng bán, giá chỉ vài nghìn đồng nhưng lượng vitamin C cao hơn cam, chanh, trồng cực dễ

Rau ngót - Loại rau dân dã, chợ nào cũng bán, trồng cực dễ

Rau ngót, hay còn gọi là bồ ngót, thuộc họ thầu dầu, với thân thảo và lá xanh đậm. Loại rau này không chỉ dễ trồng mà còn có khả năng sinh trưởng mạnh mẽ. Bạn chỉ cần một góc vườn nhỏ hoặc một chậu đất, sau khi gieo hạt hay giâm cành, rau ngót sẽ nhanh chóng phát triển mà không cần quá nhiều công chăm sóc.



Rau ngót là loại rau quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của người Việt.

Rau ngót ưa nắng, nhưng cũng có thể chịu được bóng râm, đất trồng chỉ cần tơi xốp và thoát nước tốt. Trong vòng vài tuần, những chiếc lá xanh mướt sẽ bắt đầu hiện diện, mang lại vẻ tươi mát cho khu vườn nhỏ của bạn. Với đặc tính sinh trưởng nhanh, chỉ sau khoảng 2-3 tháng, bạn đã có thể thu hoạch những lứa rau đầu tiên.

Không chỉ dễ trồng, rau ngót còn nổi tiếng với hàm lượng dinh dưỡng phong phú, đặc biệt là vitamin C. Theo nghiên cứu, hàm lượng vitamin C trong rau ngót cao hơn cả cam và chanh - những loại quả vốn được biết đến với khả năng cung cấp vitamin C dồi dào. Vitamin C là một trong những vi chất quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống oxi hóa và làm đẹp da. Chính vì vậy, việc bổ sung rau ngót vào thực đơn hàng ngày không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn hỗ trợ làm đẹp tự nhiên.

Bên cạnh vitamin C, rau ngót còn chứa nhiều protein, chất xơ, canxi, sắt và các loại vitamin khác như B1, B2, PP. Những dưỡng chất này đều góp phần vào việc cải thiện sức khỏe, giúp xương chắc khỏe, hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến thiếu hụt vi chất dinh dưỡng.

Trồng rau ngót không khó.

Rau ngót có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon miệng, bổ dưỡng. Món canh rau ngót nấu với tôm hay thịt băm là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Vị ngọt thanh của rau kết hợp với vị ngọt tự nhiên của tôm, thịt tạo nên hương vị đậm đà khó quên.

Ngoài canh, rau ngót còn có thể xào với tỏi, hoặc làm nguyên liệu cho các món lẩu, cháo. Sự đa dạng trong cách chế biến giúp rau ngót dễ dàng thích nghi với khẩu vị của nhiều người, từ người lớn đến trẻ nhỏ.

Chia sẻ với báo chí, tiến sĩ Nguyễn Trọng Hưng - Trưởng khoa Khám và tư vấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia tư vấn:

Rau ngót nằm trong nhóm các loại rau có lá màu xanh đậm, giàu dinh dưỡng, vitamin A, C. Rau ngót thường được người dân trồng ở khắp mọi nơi. Loại rau này giàu dinh dưỡng, bao gồm đạm, sắt, mangan. Trong 100g rau ngót chứa 6,5g đạm, 0,08g chất béo, 9g đường, 503g kali, 185mg vitamin C, 0,033mg vitamin B1, 0,88mg B2. Đặc biệt, rau ngót có hàm lượng beta-carotene (tiền vitamin A) rất cao tới 23.300UI.

Rau ngót có hàm lượng vitamin C cao hơn hẳn so với bưởi, chanh, cam... Loại vitamin này tăng đề kháng, điều chỉnh hàm lượng cholesterol, giúp vết thương mau lành. Vitamin A trong rau ngót chống nhiễm khuẩn, tốt cho thị lực.

Ngoài ra, hàm lượng khoáng chất như đồng, phốt pho trong loại rau này cao. Rau ngót có thành phần phenylalatin, threonine, leucin, lysin, tryptophan cao làm chậm quá trình lão hóa và oxy hóa của tế bào phòng ngừa các bệnh mạn tính liên quan tim mạch, đái tháo đường, ung thư.

Vì vậy, loại rau này tốt cho người bị bệnh mạn tính, rối loạn chuyển hóa, đái tháo đường, giảm cân. Rau ngót còn tốt cho phụ nữ sau sinh, giảm viêm nhiễm, khơi thông nguồn sữa mẹ.

Theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng quốc gia, một người nên ăn đủ 400g rau/ngày để phòng chống bệnh tật, tăng cường sức khỏe.

Lưu ý khi sơ chế, không vò nát rau làm giảm lượng vitamin. Đây là loại rau ăn lá thường bị người trồng phun thuốc tăng trưởng rất nhiều. Bạn lưu ý chọn loại rau có nguồn gốc rõ ràng; không chọn rau dập, úa.

Rau ngót giàu dinh dưỡng nhưng bạn vẫn cần bổ sung nhiều loại rau khác trong bữa ăn gia đình giúp phong phú nguồn dinh dưỡng bao gồm rau ăn lá và củ quả. Theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng quốc gia, một người nên ăn đủ 400g rau/ngày để phòng chống bệnh tật, tăng cường sức khỏe.

Trong khi đó, Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng - Hội Đông y Hà Nội tư vấn thêm: Theo quan niệm Đông y, rau ngót có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, bổ huyết. Lá rau có tính mát, tốt cho tiêu hóa, nhuận tràng, ngăn ngừa táo bón. Trong Đông y, lá rau ngót còn trị ban sởi, ho, viêm phổi, sốt cao, đái rắt, tiêu độc. Rau này tốt cho người có nhu cầu giảm cân, bệnh nhân đái tháo đường.

Lá rau giã hoặc xay nát vắt lấy nước uống giúp giải rượu, dùng trong trường hợp chảy máu cam. Ngoài ra, rễ rau ngót còn dùng làm thuốc giúp lợi tiểu, thông huyết.

Từ hàm lượng vitamin C vượt trội cho đến các lợi ích y học, rau ngót xứng đáng là một trong những loại rau không thể thiếu trong gian bếp mỗi gia đình.

Tuy nhiên, rau ngót có tính mát nên tăng co bóp dạ con. Vì vậy, phụ nữ mang thai hạn chế ăn. Phụ nữ sau sinh nên ăn nhiều để tiêu sản dịch.

Người già thiếu canxi, trẻ còi xương không ăn nhiều rau này bởi quá trình hấp thu, chuyển hóa chất dinh dưỡng của rau ngót tạo ra glucocorticoid cản trở quá trình hấp thụ canxi.

Rau ngót, với sự dân dã và quen thuộc, không chỉ mang đến những bữa ăn ngon miệng mà còn là nguồn dinh dưỡng quý giá cho sức khỏe. Từ hàm lượng vitamin C vượt trội cho đến các lợi ích y học, rau ngót xứng đáng là một trong những loại rau không thể thiếu trong gian bếp mỗi gia đình.