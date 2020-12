Loạt sao Việt với phát ngôn làm “dậy sóng” dư luận năm 2020

Trấn Thành

Đầu năm 2020, trong hậu trường một chương trình, Trấn Thành trêu chọc Đức Phúc: "Này Phúc ơi, anh giới thiệu cho em anh Minh Béo nhé". Chưa dừng ở đó, Trấn thành nói thêm: "Không chịu à, em làm sao thế? Trải nghiệm vậy mới sướng". Điều đáng nói, Minh Béo từng bị bắt tại Mỹ vì tội ấu dâm khiến truyền thông quốc tế và Việt Nam phẫn nộ. Nam danh hài lập tức nhận về nhiều chỉ trích vì sự trêu chọc kém duyên.

Năm 2020, Trấn Thành hai lần vấp phải tranh cãi vì phát ngôn bất cẩn.

Đến tháng 11/2020, trong đêm chung kết Rap Việt, Trấn Thành tỏ ra thích thú với tiết mục của thầy trò Suboi – Tlinh. Nam danh hài phấn khích nói: "Phụ nữ mà tự tin, hay ho như thế làm gì phải đi đòi nữ quyền?". Phát ngôn này khiến dư luận bức xúc. Không ít người cho rằng Trấn Thành đang phủ nhận hoặc đánh giá thấp sự cố gắng của những người hàng ngày cố gắng đòi quyền bình đẳng giới. Kết thúc đêm thi, Suboi nhận định Trấn Thành là người có suy nghĩ cũ, phát ngôn về nữ quyền không hợp lý.

Hương Giang

Hương Giang có phát ngôn so sánh anti-fan như thứ để giải trí.

Sau thành công tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Hương Giang nhận được sự yêu thương của công chúng. Cô nhận được nhiều lời mời trình diễn thời trang và tham gia gameshow truyền hình. Mặc dù vậy, 2020 là năm khiến Hương Giang lao đao vì "làn sóng" tẩy chay từ dân mạng.

Đầu năm 2020, trong một buổi phỏng vấn, Hương Giang có phát ngôn ví anti-fan như một điều gì đó giúp cô thư giãn. Người đẹp chuyển giới chia sẻ: "Tôi có rất nhiều antifan nhưng không áp lực gì với họ. Antifan đang bị ám ảnh bởi việc phải làm tôi đau khổ, nên luôn đeo bám. Tôi thấy họ mới là những người đáng thương nhất. Cuộc sống của họ chẳng có gì nên cứ quanh quẩn với những công việc sẽ khiến tôi đau khổ. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi không có gì phải sợ hết".

Tháng 10/2020, Hương Giang bị cư dân mạng lập group tẩy chay. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc cô thường xuyên lên sóng truyền hình nói triết lý. Hồi tháng 4/2020, Hương Giang khẳng định phụ nữ chỉ cần xinh đẹp, ngu ngơ, ngoan ngoãn sẽ rất hạnh phúc. Cô nói: "Cứ xinh đẹp mà ngu ngơ, gọi dạ bảo vâng thì cuộc sống sẽ rất hạnh phúc". Nhưng nửa năm sau, Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 lại đưa ra quan điểm trái ngược. Lần này, tại một dự án cộng đồng, Hương Giang lại cho rằng phụ nữ phải đấu tranh mới có được hạnh phúc.

Bị anti-fan tẩy chay, Hương Giang quyết làm rõ mọi chuyện đến cùng. Chính hành động cứng rắn của cô một lần nữa khiến anti-fan phẫn nộ. Sự việc ngày càng trở nên căng thẳng. Cuối cùng, giọng ca "Anh đang ở đâu đấy anh" buộc phải lên tiếng xin lỗi: "Xin lỗi nếu những thái độ, cử chỉ, lời nói hay quyết định của Giang có vô tình làm tổn thương bất kỳ khán giả hay người đồng nghiệp nào, hoặc khiến mọi người hiểu lầm và khó chịu".

Vũ Khắc Tiệp

Vũ Khắc Tiệp khiến công chúng phẫn nộ vì chê bai khu cách ly tập trung, không hợp tác với nhân viên y tế.

Tháng 3/2020, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam rất căng thẳng. Vũ Khắc Tiệp là một trong số những người phải đi cách ly tập trung. "Ông bầu" có thái độ bất hợp tác với nhân viên y tế tại khu vực cách ly tập trung. Không những thế, Vũ Khắc Tiệp có loạt phát ngôn gây phẫn nộ như: "Ở đây rất ngột ngạt. Tôi nghĩ tôi không bị bệnh mà đến đây tôi bị bệnh đấy"; "Tôi sẽ bị bệnh vì ở đây khác hoàn toàn với cuộc sống và sinh hoạt của tôi ở ngoài"...

Sau đó, Vũ Khắc Tiệp nhận về lời chỉ trích về thái độ, ý thức. Ít ngày sau, trước áp lực dư luận, anh phải lên tiếng xin lỗi: "Trước tiên gửi lời xin lỗi đến tất cả vì đã để mọi người phải suy nghĩ. Điều áy náy và dằn vặt nhất những ngày qua là không tự ý thức bản thân, nâng cao hiểu biết để tự giác cách ly ở nhà những ngày đầu về nước, kể cả khi chưa có lệnh cách ly từ chính quyền".

Đàm Vĩnh Hưng

Đầu năm 2020, Đàm Vĩnh Hưng cập nhật thông tin hai người Trung Quốc nhiễm bệnh và chết tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Nam ca sĩ nhanh chóng gỡ bỏ nhưng vẫn bị dân mạng chụp lại, vấp phải chỉ trích từ dân mạng. Hậu quả, Đàm Vĩnh Hưng bị phạt 10 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai lệch về dịch bệnh.

Cuối tháng 11/2020, vụ việc chủ quán bánh xèo ở Bắc Ninh có hành động bạo hành người giúp việc khiến dư luận phẫn nộ. Nam ca sĩ lập tức tỏ thái độ tức giận về hành vi này trên trang cá nhân. Đáng chú ý, Đàm Vĩnh Hưng để lại dòng chữ: "Yêu cầu nhốt nhanh! Cho đại bàng xử nó để nó biết mùi vị đánh đập và huỷ hoại cơ thể người khác là như thế nào!". Là người của công chúng, "Ông hoàng nhạc Việt" nhận về nhiều ý kiến trái chiều về phát ngôn trên.

Phương Thanh

Cuối tháng 10/2020, các tỉnh miền Trung phải gánh chịu hậu quả nặng nề do bão lũ gây ra. Nhiều nghệ sĩ cùng đoàn từ thiện lập tức đi cứu trợ. Phương Thanh cũng là một trong số những người nổi tiếng đi giúp đỡ bà con miền Trung. Tuy nhiên, sau đó, nữ ca sĩ đăng tải bài viết về mặt trái của việc từ thiện. Cô viết: "Nhiều người dân trên bờ chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, không nằm trong vùng mưa lũ cũng canh me đồn rằng đoàn Thủy Tiên tới cho 10 triệu kìa. Toàn canh me 10 triệu, không bị lũ lụt lắm cũng canh me tiền. Vô tình tính tham của con người cũng bắt đầu trỗi dậy".

Phương Thanh tại buổi làm việc với chính quyền tỉnh Quảng Ngãi.

Phát ngôn của Phương Thanh vấp phải tranh cãi dữ dội, đặc biệt là người dân Quảng Ngãi. Họ cho rằng nữ ca sĩ "vơ đũa cả nắm" và xúc phạm người dân Quảng Ngãi. Cô còn bị cho rằng có thái độ sân si với Thủy Tiên. Sau phát ngôn này, nữ ca sĩ có buổi làm việc với chính quyền địa phương tỉnh Quảng Ngãi. Về nội dung bài đăng, ca sĩ cho biết cô chỉ muốn nói về mặt trái của từ thiện, không xúc phạm người dân.

Phương thanh nhấn mạnh: "Không có ai đi nói tỉnh Quảng Ngãi tham lam. Điều Phương Thanh nói mang tính cá nhân và nhỏ hẹp ở một làng. Nếu đọc kỹ thấy Phương Thanh góp ý về từ thiện. Đó là một sự góp ý chung!".