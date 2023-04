Loạt tân binh, bản nâng cấp sắp ra mắt thị trường ôtô Việt trong tháng 4

Skoda

Thương hiệu Skoda sẽ ra mắt thị trường Việt ngay trong tháng 4 này. Bộ đôi SUV mang tên Kodiaq và Karoq được dự đoán sẽ tiên phong mở màn trước khi 2 mẫu sedan lộ diện. Skoda Karoq thuộc phân khúc SUV hạng C cạnh tranh với Toyota Corolla Cross, Honda HR-V trong khi Kodiaq chung hạng với các mẫu xe SUV 7 chỗ như Toyota Fortuner, Hyundai SantaFe, Kia Sorento.

Mẫu SUV của Skoda dự kiến sẽ chào sân tại thị trường Việt. Ảnh: Skoda Việt Nam.

Nhiều khả năng, Kodiaq tại Việt Nam sẽ dùng động cơ xăng tăng áp 2.0L (188 mã lực, mô-men xoắn 320 Nm) trong khi Karoq đi kèm động cơ xăng 1.5L và 2.0L. Để cạnh tranh, Skoda Karoq dự kiến sẽ có giá từ 700-800 triệu trong khi “đàn anh” Kodiaq ở mức 1,1 tỉ đồng.

Audi e-tron GT RS

So với bản thường đã ra mắt khách Việt hồi tháng 7.2022, Audi e-tron GT RS không khác biệt nhiều về ngoại, nội thất. Mà sự khác biệt đến từ hiệu suất động cơ được trang bị lớn hơn nhiều.

Bản e-tron GT RS trang bị 2 động cơ điện gắn trên mỗi trục, hộp số hai cấp, kèm gói pin 85 kWh. Xe có công suất 598 mã lực, mô-men xoắn 830 Nm. Tính năng overboost tăng công suất lên 646 Nm. Trong khi bản tiêu chuẩn sản sinh công suất 476 mã lực, mô-men xoắn 630 Nm. Tính năng overboost tăng công suất lên 530 mã lực và mô-men xoắn lên 640 Nm.

Bản hiệu suất cao RS tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,3 giây (nhanh hơn bản thường 0,8 giây) và tốc độ tối đa 250 km/h. Ảnh: Audi.

Tại thị trường Việt, Audi e-tron GT RS cạnh tranh với mẫu xe điện hạng sang Porsche Taycan - mẫu xe có 7 phiên bản giá từ 4,76 tỉ đến 9,55 tỉ đồng. Hiện chưa rõ giá bán của e-tron GT RS

BMW X7

Bản nâng cấp giữa vòng đời của BMW X7 dự kiến được giới thiệu trong tháng 4 với hai phiên bản M Sport và Pure Excellence, mức giá khởi điểm dự kiến hơn 6,2 tỉ đồng.

X7 mới vẫn giữ nguyên động cơ 3.0 I6 nhưng hiệu suất gia tăng. Xe đạt công suất 375 mã lực và mô-men xoắn 519 Nm, tăng 40 mã lực và 71 Nm giá trị mô-men xoắn. Hộp số 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh.

Thiết kế của mẫu SUv BMW X7 2023. Ảnh: BMW.

Phiên bản nâng cấp của mẫu xe có một số thay đổi ở ngoại, nội thất với phần đèn pha LED được thiết kế lại giống BMW series 7 thế hệ mới với kiểu tạo hình tách biệt đèn chiếu sáng và đèn định vị. Đèn hậu phía sau LED thanh mảnh hơn. Bên trong khoang lái, màn hình kép trải dài trên táp-lô thay cho kiểu tách riêng như ở mẫu xe cũ. Cần số chuyển sang dạng nút lẫy.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF 5 Plus mẫu xe điện nhỏ nhất trong dải sản phẩm dành cho thị trường trong nước dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 4 này. VF 5 Plus sẽ là cái tên thay thế cho chiếc hatchback cỡ A, Fadil vốn từng thống trị doanh số thị trường Việt Nam những năm mở bán. Tại Việt Nam, VinFast VF 5 Plus giá 458 triệu đồng (không bao gồm pin) và 538 triệu đồng (đã bao gồm pin, tức pin có giá 80 triệu).

Thiết kế của mẫu xe điện VinFast VF 5. Ảnh: VinFast.

VF 5 Plus định vị là một chiếc xe gầm cao crossover cỡ A. Mẫu xe điện của VinFast có chiều dài cơ sở 2.513 mm, kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 3.965 x 1.720 x 1.580 mm. So với các mẫu xe cùng phân khúc crossover cỡ A, kích thước VF 5 gần tương đương Toyota Raize. Tuy vậy, chiều dài cơ sở của Kia Sonet lại chỉ 2.500 mm, thấp hơn cả VF 5 và Raize.

VF 5 Plus sử dụng môtơ điện, công suất 134 mã lực, mô-men xoắn cực đại 135 Nm, dẫn động cầu trước. Bộ pin lithium của VinFast VF 5 Plus dung lượng 37,23 kWh, cho quãng đường di chuyển 300 km sau mỗi lần sạc đầy.