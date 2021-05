Loạt thói quen đơn giản giúp giảm cân hiệu quả nhưng ít người biết

Luôn làm mát căn phòng

"Hãy giữ căn phòng của bạn luôn mát hơn so với nhiệt độ ngoài trời 2-3 độ", ông Robert Herbst, một huấn luyện viên cá nhân, chuyên gia giảm cân và là người giám sát việc thử nghiệm thuốc tại Thế vận hội Olympic Rio 2016, chia trẻ trên Eat This Not That.

Ông Robert cũng lưu ý thêm, để phòng mát ở đây không có nghĩa là bạn thường xuyên để nhiệt độ quá thấp mà chỉ cần mát hơn so với bình thường một chút. "Khi ở trong một căn phòng mát cơ thể sẽ đốt cháy thêm calo để giữ ấm. Mặc dù lượng calo bị đốt cháy không nhiều nhưng nếu áp dụng như vậy trong một thời gian dài, bạn sẽ nhận ra cân nặng của mình được cải thiện đáng kể", ông Robert giải thích.

Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Molecular Metabolism , "nhiệt độ môi trường lạnh" sẽ khuyến khích cơ thể bạn sản xuất nhiều vitamin A hơn, từ đó giúp cơ thể bạn chuyển hóa chất béo xấu trong cơ thể thành chất béo lành mạnh và hữu ích. Khi điều này xảy ra, cơ thể sẽ tăng cường sự trao đổi chất, từ đó sẽ đốt cháy nhiều năng lượng hơn.

Sắp xếp đồ tập thể dục từ tối hôm trước

Nếu bạn có kế hoạch tập thể dục vào buổi sáng, bạn nên tập thói quen chuẩn bị quần áo tập, giày tập... từ tối hôm trước. Điều này sẽ khiến bạn có thêm động lực và "vượt lười" để đi tập vào sáng hôm sau.

"Khi bạn cảm thấy mọi thứ đã sẵn sàng, bạn sẽ có động lực và bớt cảm giác mệt mỏi để trì hoãn việc tới phòng tập", ông Robert nói.

Uống đủ nước mỗi ngày

Nghe có vẻ không liên quan nhưng việc uống đủ nước không chỉ giúp cơ thể khoẻ mạnh hơn mà còn giúp cân nặng được cải thiện. Uống đủ nước mỗi ngày là việc rất quan trọng để có một quá trình trao đổi chất diễn ra hiệu quả trong suốt cả ngày. Theo một nghiên cứu được công bố trên The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (Tạp chí Nội tiết, Lâm sàng và chuyển hoá), mỗi người sau khi uống khoảng 2 ly nước, tỷ lệ trao đổi chất sẽ tăng lên khoảng 30%.

Uống đủ nước mỗi ngày có thể giúp giảm cân hiệu quả. Đồ hoạ: Linh Phương.

Các nhà nghiên cứu ước tính rằng chỉ cần tăng lượng nước uống lên 6 cốc mỗi ngày sẽ đốt cháy thêm 17.400 calo mỗi năm - tương đương với giảm cân được hơn 2kg.