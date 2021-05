Lời hứa của 4 tướng lĩnh, sĩ quan quân đội ứng cử ĐBQH khóa XV

Đến nay, danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được công bố. Tuần qua, các ứng viên ĐBQH khóa XV bắt đầu tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Nhiều tướng lĩnh, sỹ quan quân đội đã báo cáo chương trình hành động của mình trước cử tri.

Làm tốt vai trò cầu nối giữa cử tri và Quốc hội

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ quyết tâm góp phần nâng cao đời sống người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri ở đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Bình Dương, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cam kết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền địa phương và với cử tri, dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc và lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tâm tư nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị chính đáng của cử tri.

Ngoài ra, sẽ cùng với các ĐBQH và Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương làm tốt vai trò cầu nối giữa cử tri tỉnh với Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương và nhân dân cả nước trong việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, phát huy thế mạnh của tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Trên cương vị, chức trách được giao, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, sẽ luôn lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quân đội phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, ban, ngành, đoàn thể chính trị địa phương tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội… nhất là các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, biển đảo của cả nước và tỉnh Bình Dương.

Bên cạnh đó, luôn phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" - Bộ đội của dân, do dân, vì dân trong thời kỳ mới, để quân đội mãi mãi xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tháo gỡ vướng mắc, bất cập

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị muốn tháo gỡ những vấn đề vướng mắc, bất cập, các điểm nghẽn về thể chế hiện nay.



Trong chương trình hành động ứng cử ĐBQH khóa XV, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định: Nếu được nhân dân tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV, ông sẽ cùng với các ĐBQH và các cơ quan chuyên trách nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất với Quốc hội xây dựng, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tháo gỡ những vấn đề vướng mắc, bất cập, các điểm nghẽn về thể chế từ thực tiễn đặt ra; thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi. Thực hiện hiệu quả quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật, nghị quyết của Quốc hội và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; những vấn đề cử tri quan tâm.

Bên cạnh đó, tiếp tục đề xuất những giải pháp cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tích cực tham gia ý kiến đề xuất các giải pháp thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh... của địa phương; cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm cầu nối giữa tỉnh Quảng Ngãi với Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương trong việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương; phát huy các thế mạnh của địa phương, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đề ra…

Củng cố hệ thống chính trị ở khu vực biên giới

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng mong muốn giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Báo cáo với cử tri An Giang về chương trình hành động ứng cử ĐBQH khóa XV, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng cam kết, nếu được các cử tri tín nhiệm bầu vào ĐBQH khóa XV, ông sẽ thường xuyên học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu đại diện cho nhân dân.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến sẽ thường xuyên tiếp thu, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, của cử tri để phản ánh đầy đủ, trung thực tới Quốc hội, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội.

Ông sẽ kiến nghị với Quốc hội giải quyết những chủ trương lớn về phát triển kinh tế, xã hội đi đôi giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con nhân dân, đặc biệt là ở địa bàn biên giới.

Ứng cử viên Hoàng Hữu Chiến cũng khẳng định, sẽ tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân đội nói chung và Bộ đội Biên phòng nói riêng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức. Trong đó, ông nhấn mạnh đến việc tham mưu, tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở khu vực biên giới, tham gia thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh.

Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định

Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm Phó Tư lệnh Quân khu 7 muốn góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Là ứng viên Trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV tại Quận 6 và huyện Bình Chánh, TP.HCM, Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7 đưa ra chương trình hành động tập trung vào việc tham mưu, kiến nghị với các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết những khó khăn, bức xúc của nhân dân; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân TP.HCM.

Ông cam kết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tập trung xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 7 vững mạnh toàn diện; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm mong muốn góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ TP.HCM đã đề ra, xây dựng TP "văn minh, hiện đại, nghĩa tình", giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế và là trung tâm văn hóa, xã hội của cả nước...

Ông khẳng định, không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực, trách nhiệm công tác, giữ gìn và phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu.