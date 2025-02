Báo cáo cập nhật về CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) của Công ty Chứng khoán ACBS cho biết, năm 2025, Vinhomes dự kiến mở bán 4 dự án mới: Vinhomes Apollo City (Hạ Long), Wonder City (Đan Phượng), Vinhomes Global Gate (Đông Anh) và Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ) và các căn còn lại của những dự án đang triển khai.

Tính đến cuối 2024, tổng số tiền đặt cọc cho Vingroup và các bên liên quan với mục đích đầu tư đã giảm xuống 67.900 tỷ đồng, giảm đáng kể so với mức 90.200 tỷ đồng vào cuối 2023.

Dự án có tổng diện tích 385 ha, tổng vốn đầu tư 34.000 tỷ đồng, cung cấp hơn 4.100 sản phẩm thấp tầng và 12.600 căn hộ cao tầng. Trước đó, từ tháng 9/2024, VNDIRECT cho biết Vinhomes đang đàm phán hai thương vụ bán lô lớn với tổng giá trị 40.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn tất trong nửa cuối năm 2024.

Riêng dự án Vinhomes Global Gate (Cổ Loa, Hà Nội): Theo thông báo của Công ty VEFAC (UPCoM: VEF), VEF đang đề xuất chuyển nhượng toàn bộ dự án với giá trị ước tính là 40.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận từ giao dịch này vẫn chưa được tiết lộ.

Sau giao dịch của VEF, lợi ích kinh tế của Vinhomes tại Global Gate sẽ là: nhận 5% tổng lợi ích của dự án; Cổ tức có thể nhận được từ VEF do Vinhomes nắm giữ 4,66% cổ phần tại VEF; Doanh thu từ dịch vụ bán hàng và quản lý dự án với tư cách là bên mua dự án và thực hiện các hợp đồng đã ký trước đó giữa Vinhomes và VEF.

Phối cảnh dự án Vinhomes Global Gate (Cổ Loa, Hà Nội). Ảnh: Website Vinhomes Global Gate

Cũng trong báo cáo của ACBS, Vinhomes Apollo City (trước đây là Hạ Long Xanh, Quảng Ninh) có tổng diện tích 5.540 ha. Vinhomes gần hoàn tất giải phóng mặt bằng cho dự án này và dự kiến sẽ mở bán các cấu phần thấp tầng vào năm 2025. Dự án này đang được phát triển bởi một liên doanh trong đó Vinhomes sở hữu 70% và Vingroup sở hữu 30%.

Vinhomes tiếp tục duy trì tỷ lệ nợ ổn định. Tổng nợ tăng hơn 24.600 tỷ đồng vào năm 2024 chủ yếu là do Vinhomes phát hành tổng cộng 22.400 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu chỉ tăng nhẹ từ 21,2% lên 22,3%.

"Do tỷ lệ lợi ích Vinhomes nhận được từ dự án Vinhomes Global Gate giảm xuống còn 5% nên chúng tôi điều chỉnh lợi nhuận sau thuế năm 2025 giảm 10% xuống 33.800 tỷ đồng (giảm 4% so với cùng kỳ). Giá mục tiêu cuối năm 2025 điều chỉnh giảm 15% xuống 46.500 đồng/cổ phiếu chủ yếu do tỷ lệ lợi ích của VHM nhận được từ Vinhomes Global Gate và Vinhomes Apollo City giảm", ACBS nhận định.

Ảnh chụp màn hình: Chứng khoán ACBS

Về kết quả kinh doanh quý 4/2024, Vinhomes ghi nhận tăng trưởng mạnh với doanh thu thuần đạt 33.136 tỷ đồng (tăng 271% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 14.104 tỷ đồng (tăng 630% svck) chủ yếu nhờ ghi nhận 2 giao dịch bán sỉ tại Vinhomes Ocean Park 3 với tổng giá trị là 9.300 tỷ đồng.

Kết quả bán hàng trong quý 4/2024 khá khiêm tốn với doanh số là 14.400 tỷ đồng (giảm 62% theo quý và giảm 53% theo năm) do hầu hết các dự án chính như Vinhomes Royal Island, Vinhomes Ocean Park 2 & 3 đã gần bán hết (tỷ lệ bán hàng tính đến cuối 2024 lần lượt là 96%, 99% và 97%).

Luỹ kế cả năm 2024, doanh thu Vinhomes đạt 102.000 tỷ đồng (giảm 1% so với kết quả năm 2023) và lợi nhuận sau thuế là 35.100 tỷ đồng (tăng 5%). Doanh thu chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 3 (29.100 tỷ đồng), Vinhomes Ocean Park 2 (17.000 tỷ đồng), Vinhomes Ocean Park (9.400 tỷ đồng) và Vinhomes Golden Avenue (4.200 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, công ty cũng ghi nhận 19.200 tỷ đồng lợi nhuận được chia từ các dự án BCC, chủ yếu đến từ Vinhomes Royal Island. Năm 2024, Vinhomes đã bán 12.800 căn (giảm 56%) với tổng giá trị là 103.900 tỷ đồng (tăng 19%), trong đó, 55% từ Vinhomes Royal Island, 19% từ Ocean Park 3 và 12% từOcean Park 2. Giá trị bán hàng chưa ghi nhận doanh thu tính đến cuối 2024 là 94.200 tỷ đồng (giảm 6%).