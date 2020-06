Lời khai của gã thanh niên tàn ác sát hại dã man 2 chị em ở Lâm Đồng

Video: Vụ án mạng khiến 2 chị em ruột chết thương tâm ở Lâm Đồng.

Như tin đã đưa, vào 8h sáng nay (30/6), tại một căn nhà ở tổ dân phố 1, TT.Di Linh, huyện Di Linh xảy ra vụ án mạng khiến 2 nạn nhân tử vong. Đối tượng gây án là Lê Văn Long đã bị Công an huyện Di Linh bắt giữ. Hung thủ đã dùng dao bấm đâm các nạn nhân nhiều nhát vào vùng hiểm trên cơ thể.

Nhận tin báo, Công an huyện Di Linh báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh về vụ án. Ngay sau đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ, Viện kiểm sát xuống hiện trường phối hợp điều tra, làm rõ vụ án.

Tại hiện trường, các nạn nhân được xác định là chị Lăng Thị Bích Du (SN 1984) và em trai chị Du là anh Lăng Viết Dương (SN 1987) bị hung thủ đâm nhiều nhát vào người. Anh Dương tử vong tại chỗ, còn chị Du cố bò ra đường kêu cứu, được người dân và lực lượng chức năng nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng cũng đã tử vong.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Di Linh nhanh chóng áp dụng các biện pháp điều tra. Qua các mối quan hệ của các nạn nhân, Cơ quan điều tra khoanh vùng các đối tượng tình nghi, xác định kẻ gây án là Lê Văn Long (SN 1991, trú thôn Tân Lạc 1, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh), bạn trai của chị Lăng Thị Bích Du.



Lãnh đạo Công an huyện Di Linh đã vận động gia đình đối tượng đưa Long ra làm việc với Cơ quan Công an. 2 tiếng sau đó, gia đình đối tượng Long đưa hắn ta đến Công an huyện Di Linh trình diện.

Theo Công an TP.HCM, tại Cơ quan điều tra, đối tượng Long khai nhận, giữa anh ta và nạn nhân Bích Du có tình cảm từ năm 2019. Gần đây, 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Sáng cùng ngày, Long đến nhà chị Du, lúc này chị Du đang ngủ. Gã đánh thức nạn nhân dậy, giữa hai bên xảy ra cãi vã, xô xát. Long rút dao bấm đâm nhiều nhát vào chị Du. Anh Lăng Viết Dương, em trai chị Du thấy vậy chạy vào can ngăn cũng bị tên Long đâm nhiều nhát, gục xuống, tử vong tại chỗ.



Theo một số người dân sinh sống gần hiện trường xảy ra vụ án cho phóng viên biết, thời gian gần đây đối tượng Long thường đến nhà chị Du chửi bới, gây gổ, đòi tiền. Do hung thủ ở xã khác, nhiều người không biết mặt, không rõ mối quan hệ của họ.

Vụ án vẫn đang được điều tra.

Sự việc được phát hiện vào khoảng 8h45 cùng ngày, người dân tại Tổ dân phố 1 (thị trấn Di Linh, huyện Di Linh) nghe tiếng động bất thường tại căn nhà của chị Lăng Bích Du (36 tuổi, trú tại Tổ dân phố 1) nên đến xem. Người dân thấy chị Lăng Bích Du khi từ trong nhà chạy ra. Chạy được khoảng 15 mét thì chị Du bị ngã gục ngoài đường với nhiều vết chém trên người.

Người dân đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế gần đó để cấp cứu và trình báo công an.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện anh Lăng Viết Dương (33 tuổi, em ruột của chị Du) chết trong nhà với một vết chém ở cổ.

Được biết, chị Du được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân không qua khỏi. Tại hiện trường có một xe gắn máy hiệu Wave Anpha màu đen mang BKS: 90H2-2875 và cơ quan điều tra xác nhận ban đầu đây là vụ án mạng.

Đến chiều cùng ngày, Lê Văn Long, 33 tuổi, sống tại địa phương, đã ra đầu thú, thừa nhận sát hại hai nạn nhân.

Vụ án vẫn đang được điều tra.