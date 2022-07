Trong nửa đầu năm 2022, mặc dù chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn đang bị ảnh hưởng bởi các yếu tố địa chính trị và chính sách Zero Covid của Trung Quốc, nhưng thị trường bất động sản khu công nghiệp (KCN) Việt Nam vẫn ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực sau khi Việt Nam mở cửa lại các đường bay quốc tế.

Thị trường bất động sản KCN "nóng" từng ngày

Dữ liệu về tình hình hoạt động thị trường đất công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2022 của CBRE Việt Nam, cho thấy, các thị trường cấp 1 ghi nhận tỷ lệ lấp đầy khả quan ở mức từ 80% ở khu vực phía Bắc (5 tỉnh, thành phố trọng điểm phía Bắc bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Dương) với gần 15.000 ha đất công nghiệp; và 90% ở khu vực phía Nam (TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An) với tổng quy mô đất hơn 30.000 ha.

Nhờ tỷ lệ lấp đầy khả quan, giá thuê đất trung bình ghi nhận mức tăng trưởng tại các thành phố công nghiệp chính, cụ thể ở mức từ 5 - 12% tại phía Bắc và 8 - 13% tại phía Nam so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường bất động sản KCN "nóng" lên từng ngày. Ảnh: batdongsan.com

Theo ghi nhận của CBRE đối với một số KCN tiêu biểu trong từng khu vực, mức giá chào thuê thậm chí có thể tăng tới 20% tại một vài dự án ở khu vực phía Bắc và khoảng 26% ở khu vực phía Nam.

Theo CBRE Việt Nam, trong vòng 3 năm tới, nguồn cung đất công nghiệp sẽ tăng thêm hơn 14.000 ha cho cả hai thị trường; trong đó, các tỉnh công nghiệp cấp 2 sẽ lần lượt chiếm khoảng 21 - 42% nguồn cung miền Nam và miền Bắc.

Một số KCN chuẩn bị đi vào hoạt động trong nửa cuối 2022 và đầu năm 2023 đã đạt được tỷ lệ cam kết cho thuê sớm khả quan, ở ngưỡng từ 40 - 100% giai đoạn đầu triển khai.

"Với nguồn cầu khả quan, mức giá thuê đất công nghiệp dự kiến sẽ có mức tăng khả quan là khoảng 5 - 10%/năm trong ba năm tới tại thị trường phía Bắc và 8 - 13%/năm tại khu vực phía Nam", CBRE Việt Nam đưa ra dự báo.

"Rủi ro mà chúng tôi muốn lưu ý với các doanh nghiệp bất động sản KCN là tỷ lệ lấp đầy của các trung tâm công nghiệp như Bình Dương, Đồng Nai và Bắc Ninh đều đã đạt trên 80%.

Bên cạnh đó, thời gian đền bù giải phóng mặt bằng chậm, dẫn đến nguồn cung đất ở các KCN còn lại ít, ảnh hưởng đến việc cho thuê với diện tích lớn…" - SSI Research, thông tin.

Cũng có cái nhìn khả quan về thị trường bất động sản KCN, các chuyên gia của SSI Research dự báo, trong nửa cuối năm 2022, kỳ vọng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp bất động sản KCN sẽ tăng trưởng 47,3% so với cùng kỳ, nhờ vào nhu cầu đất công nghiệp được kỳ vọng sẽ phục hồi tích cực khi nền kinh tế mở cửa, và giá thuê dự kiến tiếp tục tăng trung bình 8-20% so với cùng kỳ, tùy khu vực.

Trong đó, theo SSI Research, lợi nhuận sau thuế của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (HoSE: BCM) dự kiến tăng 239% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ chuyển nhượng 18,9ha đất thương mại tại Thành phố mới Bình Dương cho CaptaLand.

Nhu cầu thuê đất KCN sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực trong năm 2023...Ảnh: VNM

Lợi nhuận sau thuế của Tổng Công ty IDICO (HNX: IDC) dự kiến tăng 266% so với cùng kỳ nhờ thay đổi phương pháp hạch toán từ ghi nhận đều sang ghi nhận một lần tại KCN Phú Mỹ mở rộng và cho thuê mới tại KCN Hựu Thạnh.

Còn với Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC), nếu thương vụ mua bán 30 ha tại Khu đô thị Tràng Cát thành công, lợi nhuận ròng của KBC trong 6 tháng cuối năm 2022 dự kiến sẽ tăng trưởng gấp 3 lần so với cùng kỳ.

Nhu cầu thuê đất KCN tiếp tục tăng trưởng tích cực trong năm 2023

Theo các chuyên gia của SSI Research, nhu cầu thuê đất KCN sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực trong năm 2023, bởi xu hướng chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam vẫn tiếp tục.

Các chính sách thu hút FDI cũng thúc đẩy các nhà đầu tư quay trở lại đầu tư vào Việt Nam, có thể kể đến những chính sách ưu đãi như miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm đầu hoạt động, giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm tiếp theo, và nhiều ưu đãi khác…

Đặc biệt, việc cải thiện cơ sở hạ tầng trong thời gian tới như các dự án đường vành đai 3 và đường vành đai 4, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Dầu Giây - Phan Thiết, đường cao tốc Bắc - Nam, cảng Cái Mép Thị Vải và cảng Gemalink sẽ tạo ra kết nối thuận tiện hơn giữa các KCN.

"Năm 2023, lợi nhuận ròng của các công ty phát triển KCN niêm yết dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 18% so với cùng kỳ", chuyên gia SSI Research dự báo.

Theo các chuyên gia này, các yếu tố làm nên tăng trưởng lợi nhuận ròng gồm: Tổng diện tích đất cho thuê tăng trưởng 10%/năm; giá thuê đất dự kiến sẽ tăng 8% tại các KCN phía Nam Việt Nam và 6% tại các KCN phía Bắc Việt Nam vào năm 2023.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) năm 2023 ước đạt 3,7 nghìn tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ) do các dự án hiện nay tiếp tục là nguồn thu chính, bên cạnh giai đoạn 3 của dự án KCN Tràng Duệ và các KCN tại Long An có thể bắt đầu tạo ra thu nhập.

Trong khi đó, lợi nhuận ròng của Tổng Công ty IDICO (HNX: IDC) ước đạt 2,2 nghìn tỷ đồng (tăng 24% so với cùng kỳ) chủ yếu do ghi nhận lợi nhuận từ các KCN Hựu Thạnh và Phú Mỹ mở rộng, bên cạnh việc thoái vốn tại các công ty con.