Long An: Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ một phụ nữ tử vong ven lộ

Tối 19/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP.Tân An, tỉnh Long An cho biết đơn vị này vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ một phụ nữ tử vong bên lề đường chưa rõ nguyên nhân.

Một người phụ nữ nằm cạnh xe máy BKS 62B3.112.57 tử vong bên lề đường thuộc TP.Tân An, tỉnh Long An. Clip Thiên Long

Khoảng 14 giờ cùng ngày, hai thanh niên ngụ phường Khánh Hậu, TP.Tân An, Long An chạy xe máy lưu thông trên đường Cù Khắc Kiệm, khi đến khu vực bờ mương thì phát hiện một người phụ nữ nằm bất động cạnh xe máy BKS 62B3.112.57.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Thiên Long

Khi dừng phương tiện đi đến gần kiểm tra, cả hai đều hốt hoảng vì nạn nhân (độ 30 tuổi) đã tử vong.

Công an TP.Tân An nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực để tiến hành thu thập chứng cứ, phục vụ điều tra. Khám nghiệm trên mặt đường không thấy dấu vết cày xước hoặc sự va chạm nào của các phương tiện.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng ghi nhận cơ thể có tụ máu bầm ở một vài nơi. Do không tìm được giấy tờ tùy thân, công an đang truy tìm chủ nhân biển số xe máy.

Công tác khám nghiệm kéo dài 19 giờ mới kết thúc.