Long An: Công an trích xuất camera truy tìm người điều khiển xe máy gây lật xe chở hơn 40 công nhân

Thanh niên chạy xe máy đột ngột băng ngang qua quốc lộ 1, cùng lúc xe khách chở 40 công nhân lao đến, quá bất ngờ tài xế xe khách đánh tay lái gấp khiến xe khách lật ngang. 5 người bị thương phải đưa đi bệnh viện.