Long An đầu tư hạ tầng giao thông, thu hút nhà đầu tư bất động sản

Đồng bộ hạ tầng giao thông, kết nối TP.HCM - Long An



Mới đây, UBND TP.HCM và UBND tỉnh Long An đã làm việc, thống nhất hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, trong đó đặc biệt chú ý tới 6 dự án giao thông kết nối giữa hai địa phương.

Cụ thể, TP.HCM và Long An đã xác định sẽ hợp tác chặt chẽ hơn, khắc phục khó khăn, phát huy thế mạnh, điều kiện từng địa phương để hợp tác đạt hiệu quả cao nhất.

Theo đó, chính quyền hai địa phương thống nhất xây dựng nhiều dự án giao thông trọng điểm mang tính liên kết vùng. Cụ thể, đối với dự án đường vành đai 4, tỉnh Long An đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) cập nhật các quy hoạch có liên quan, dự báo lưu lượng để tính toán quy mô, phương án kỹ thuật phù hợp.

TP.HCM - Long An hợp tác phát triển hạ tầng giao thông. Ảnh: T.L

Tương tự, đối với đoạn từ nút giao 826D đến cuối tuyến (dài khoảng 9,5 km), Sở GTVT tỉnh Long An đã rà soát, làm rõ cơ sở đề xuất phương án đường cao tốc đô thị hoặc đường trục chính đô thị. Từ đó, phối hợp với Sở GTVT TP.HCM làm việc với đơn vị tư vấn dự án để phân tích, làm rõ ưu, nhược điểm của từng phương án và đề xuất phương án đảm bảo tính kinh tế kỹ thuật, hiệu quả đầu tư của dự án.

Đối với đường mở mới Tây Bắc, huyện Bình Chánh kết nối với đường tỉnh ĐT.823D, huyện Đức Hòa, UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương điều chỉnh hướng tuyến và cập nhật điều chỉnh quy hoạch có liên quan trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Đồng thời, thống nhất việc tỉnh Long An đầu tư xây dựng cầu kênh Ranh cùng với phần đường tỉnh 823D đang thi công để đảm bảo việc kết nối giao thông khu vực.

UBND TP.HCM cũng đã giao Sở GTVT TP.HCM lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án đảm bảo khai thác đồng bộ với dự án đã được tỉnh Long An đầu tư xây dựng.

Đồng thời, giao Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM chủ trì phối hợp với UBND các quận huyện và Sở GTVT để thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch có liên quan theo quy định. Ngoài ra, UBND TP.HCM giao UBND huyện Bình Chánh phối hợp với Sở GTVT tỉnh Long An xác định điểm dừng, vị trí kết nối, quy mô, phạm vi giải phóng mặt bằng. Từ đó, tham mưu hoàn chỉnh các thủ tục giải phóng mặt bằng cầu Kênh Ranh phía TP để tỉnh Long An đầu tư xây dựng cầu đảm bảo tiến độ thi công.

Thị trường bất động sản nhiều tiềm năng nhờ quỹ đất rộng lớn. Ảnh: T.L

Tương tự, đối với đường Võ Văn Kiệt nối dài, huyện Bình Chánh kết nối Khu công nghiệp Hải Sơn - Tân Đô, huyện Đức Hòa, UBND TP.HCM đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương bổ sung hướng tuyến; quy mô đoạn từ vành đai 3 đến ranh tỉnh Long An vào Đồ án quy hoạch chung TP và các đồ án quy hoạch có liên quan.

Đối với đường Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè kết nối với đường tỉnh 826C, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (tại vị trí cầu Rạch Dơi), TP.HCM cũng giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP chủ trì phối hợp với UBND huyện Nhà Bè. Bên cạnh đó, đối với việc đầu tư đường song song với Quốc lộ 50 kết nối với DT.827E (QL.50B), UBND TP.HCM giao Sở GTVT TP lập đề xuất chủ trương đầu tư đảm bảo kết nối đồng bộ với tỉnh Long An.

Tiềm năng thu hút đầu tư của thị trường Long An

Thời gian qua, thị trường bất động sản TP.HCM khan hiếm nguồn cung ở hầu hết các phân khúc đã tạo điều kiện nhượng lại "sân chơi"cho các thị trường lân cận. Các khu vực liền kề như Đồng Nai, Bình Dương, Long An đang đón nhận làn sóng đầu tư ngày một tăng cao.

Trong đó, Long An với lợi thế vùng giáp ranh, sở hữu quỹ đất rộng, mặt bằng giá hầu hết các phân khúc còn thấp đã thu hút nhiều nhà đầu tư. Chính vì vậy, thị trường bất tại Long An đang trở thành tâm điểm đầu tư.

Bên cạnh việc đẩy nhanh đầu tư hạ tầng giao thông, tỉnh Long An hiện nay còn đang phát triển hệ thống đô thị theo hướng đồng bộ và đô thị sinh thái thông minh. Theo đó, mô hình thành phố thông minh (Smart city) đang trở thành định hướng mới trong quá trình phát triển đô thị của các thành phố lớn tại Việt Nam. Long An cũng đang bắt nhịp xu thế này với những bước khởi động đầu tiên trong việc xây dựng, đầu tư hạ tầng, nền tảng, dịch vụ đô thị thông minh, đặc biệt là những khu vực giáp ranh TP.HCM như Bến Lức.

Thị trường Long An ghi nhận một loạt dự án lớn chào thị trường trong năm 2022. Ảnh: T.L

Theo DKRA Vietnam, bước vào quý 3/2022, thị trường Long An ghi nhận một loạt dự án lớn chính thức được chủ đầu tư giới thiệu với khách hàng. Sản phẩm chủ yếu của các dự án này là nhà phố và biệt thự với pháp lý hoàn chỉnh, hạ tầng nội khu được đầu tư chỉn chu.

Nhiều tập đoàn lớn đã đổ xô về Long An đầu tư, tìm kiếm cơ hội. Điển hình như Thắng Lợi Group, Trần Anh Group, tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Him Lam... Theo các chuyên gia, thị trường thời gian tới, dự báo mặt bằng giá đất tại Bình Dương, Đồng Nai tiếp tục sẽ tăng cao thì Long An vẫn là miếng bánh "màu mỡ" tiềm năng cho nhà đầu tư.

Theo đó, nhiều kế hoạch tổng lực đầu tư về hạ tầng, thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước… đã được tình Long An đề xuất triển khai. Giai đoạn 2021 - 2025, nguồn vốn đầu tư vào hạ tầng của Long An vào khoảng 30.000 tỷ đồng tập trung cho 11 công trình giao thông trọng điểm. Chiến lược này được đánh giá tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của thị trường bất động sản Long An trong thời gian tới.