Long An: Mở rộng đoạn vành đai Tân An kết nối quốc lộ 1 lên 6 làn xe

Giám đốc Sở GTVT Long An cho biết, đường vành đai TP.Tân An đoạn từ đường tỉnh 834B (huyện Thủ Thừa) đến đường tỉnh 833, xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An đã hoàn thành đưa vào sử dụng với quy mô 4 làn xe. Giai đoạn 2026-2030, Sở GTVT sẽ đề xuất đầu tư đoạn này để tuyến đường vành đai TP.Tân An lên 6 làn xe.