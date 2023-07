Long An: Nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ ở quán cà phê

Sáng 7/7, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, đang phối hợp phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An đưa thi thể nạn nhân từ trên cao xuống nền gạch để chuẩn bị công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân cái chết của nam thanh niên.

Quán cà phê ven quốc lộ 1 thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An nam thanh niên vào treo cổ tự tử. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 7 giờ cùng ngày, chủ tiệm cà phê ven quốc lộ 1 thuộc khu vực ấp 2, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức ra mở cửa quán để dọn dẹp bán cho khách quen thường uống buổi sáng hàng ngày. Vừa mở của, ông hốt hoảng khi phát hiện nam thanh niên trong tư thế treo cổ bằng dây dù trên thanh gỗ mái nhà.

Nhận tin báo công an xã Thạnh Đức nhanh chóng có mặt.

Qua nhân dạng, nạn nhân mặc quần jean, áo sơ mi xám, đi dép da đã cũ (khoảng 35 tuổi), hoàn toàn không có giấy tờ tùy thân.

Chủ quán cà phê xác nhận, ban đêm bán tới 20 giờ là đóng cửa, bên hông quán có một lối nhỏ. Có thể người này đi vào theo lối này rồi tự tìm cái chết.