Long An: Trung tâm ngoại ngữ bùng cháy trong đêm, toà nhà bị thiêu rụi

Đám cháy lớn tại Trung tâm ngoại ngữ An Thạnh, huyện Bến Lức. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 4 giờ sáng 21/12, Trung tâm ngoại ngữ An Thạnh nằm gần dốc cầu An Thạnh thuộc xã An Thạnh, huyện Bến Lức (Long An) bỗng phát cháy từ bên trong.

Chỉ phút chốc, ngọn lửa bùng ra toàn bộ căn nhà tạo thành đám khói đen rất cao, nhiều phương tiện đang lưu thông trên đường tỉnh 830 buộc phải dừng lại.

Ngay lập tức, tài xế, hành khách truy hô cùng một số người dân tìm kiếm dụng cụ để tham gia cứu chữa. Tuy nhiên, do khói và lửa bao trùm nên không ai dám tiếp cận đến gần nơi hoả hoạn.

Gần 1 giờ sau, trung tâm ngoại ngữ này đã bị thiêu rụi. Toàn bộ tài sản bên trong cháy hoàn toàn nhưng rất may không thiệt hại về người.

Đám cháy đã được lực lượng chức năng khống chế không cho lan sang nhà liền kề xung quanh.

Theo Công an xã An Thạnh, huyện Bến Lức, ngôi nhà này được cá nhân thuê để làm trung tâm ngoại ngữ đã nhiều năm nay.

Hiện chưa xác định tài sản do vụ cháy gây ra, Công an huyện Bến Lức đang bảo vệ hiện trường để khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân.