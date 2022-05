Võ Thị Diễm My là ai?

Chiều 16/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm cô gái tên Võ Thị Diễm My (23 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra liên quan vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Võ Thị Diễm My, cô gái đang được Công an tỉnh Long An truy tìm. Ảnh: Công an cung cấp

Về lý do, theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An, gia đình Diễm My có đơn cầu cứu, đề nghị sự giúp đỡ từ phía công an để bảo vệ an toàn cho cô gái này.

Đồng thời, trong quá trình điều tra vụ án, ngành tố tụng tỉnh Long An cũng xác định Diễm My có liên quan đến hoạt động phạm tội của một số bị can là người sống trong Tịnh thất Bồng Lai.

Vậy Võ Thị Diễm My là ai?

Theo tìm hiểu, Võ Thị Diễm My sinh năm 1999, là con gái ông Võ Văn Thắng, trú quận Bình Tân, TP.HCM.

Cuối năm 2019, dư luận ở Long An dậy sóng vì hàng trăm người đại náo Tịnh thất Bồng Lai để tìm Võ Thị Diễm My.

Cuộc "giải cứu" đã biến thành ẩu đả giữa nhóm của ông Võ Văn Thắng và nhóm sinh sống ở Tịnh thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân đứng đầu.

Theo ông Thắng, tháng 9/2019, Diễm My bỏ nhà và đến Tịnh thất Bồng Lai để tu. Vụ việc được gia đình cô gái trình báo công an địa phương.

Ngày 5/10/2019, gia đình ông Thắng tiếp tục gửi đơn trình báo Công an xã Hòa Khánh Tây yêu cầu tìm kiếm con gái đang ở trong Tịnh thất Bồng Lai. Tuy nhiên, công an địa phương kiểm tra vẫn không phát hiện Võ Thị Diễm My.

Ngày 21/10/2019, ông Lê Tùng Vân gọi điện thoại cho ông Võ Văn Thắng thông báo cho gặp con gái Diễm My nhưng không được đưa đi.

Ông Thắng đến Tịnh thất Bồng Lai và gặp được con gái sau đó. Ông khuyên con gái về nhà nhưng chị này chạy ra sau tịnh thất trốn tránh.

Cuối năm 2019, Công an huyện Đức Hòa kiểm tra Tịnh thất Bồng Lai. Lực lượng chức năng phát hiện Võ Thị Diễm My có sức khỏe không tốt nên đã bàn giao cho gia đình ông Thắng chăm sóc.

Tuy nhiên, sau khi về nhà, Diễm My đã leo tường rào bỏ trốn khỏi nhà và mất tích từ đó đến nay.

Mới đây, vào đầu tháng 1/2022, trên sóng livestream, ông Thắng bất ngờ chia sẻ việc nhận được cuộc điện thoại thông báo đã tìm thấy con gái ở mật thất trong Tịnh thất Bồng Lai.

Tuy nhiên thông tin này sau đó được chính gia đình Diễm My đính chính là không phải. Phía cơ quan chức năng trong quá trình khám xét Tịnh thất Bồng Lai cũng không phát hiện Võ Thị Diễm My.

Bắt giam nhiều người ở Tịnh thất Bồng Lai

Liên quan đến vụ án ở Tịnh thất Bồng Lai, ngày 12/5 vừa qua, Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Thị Cúc (sinh năm 1960, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Cao Thị Cúc là chủ của khu đất, nơi có căn nhà được ông Lê Tùng Vân tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai, rồi Thiền am bên bờ vũ trụ.

Bị can Cao Thị Cúc bị khởi tố về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015.

Cũng liên quan đến vụ án ở Tịnh thất Bồng Lai, ngày 3/1/2022, Công an huyện Đức Hòa (Long An) ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015.

Ngày 7/1, Đại tá Văn Công Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, trên cơ sở dữ liệu thu thập được, Công an huyện Đức Hòa khởi tố bị can với 4 người trong Tịnh thất Bồng Lai, gồm: Lê Tùng Vân; Lê Thanh Hoàn Nguyên; Lê Thanh Nhất Nguyên; Lê Thanh Trùng Dương cùng địa chỉ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.