Ngày 12/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã có quyết định truy tìm cặp vợ chồng lừa bán một căn nhà cho 2 người để lấy tiền đặt cọc, rồi rời khỏi địa phương.

Hai người bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau truy tìm là ông Nguyễn Hữu Phước (59 tuổi, ngụ ấp Đồng Khởi, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) và bà Trần Thị Cúc (57 tuổi, ngụ khóm 4, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau).

Trước đó, ông Nguyễn Minh Luân (ngụ thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn) tố cáo đến cơ quan công an việc vợ chồng ông Phước và bà Cúc lừa bán cho ông căn nhà ở khóm 4, thị trấn Năm Căn, trị giá 1,5 tỷ đồng.

Khi ông Luân đặt cọc 600 triệu đồng xong thì mới phát hiện vợ chồng ông Phước đã bán căn nhà trên cho người khác. Người mua cũng đã làm giấy đăng ký quyền sử dụng đất.

Cặp vợ chồng lừa bán một căn nhà cho 2 người. Ảnh: CTV

Theo ông Luân, trước khi mua căn nhà trên, nhà liền kề và trưởng khóm đều không biết căn nhà trên đã sang nhượng và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đặc biệt, thời điểm ông mua thì vợ chồng ông Phước vẫn ở trong căn nhà trên.

Theo đó, khi vụ việc bị lộ, vợ chồng ông Phước không trả tiền cọc cho ông Luân và rời khỏi địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đề nghị cơ quan công an các tỉnh, thành và công an các huyện, TP.Cà Mau phối hợp truy tìm ông Phước và bà Cúc.

Khi tìm thấy hai người thì thông báo ngay Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ở số 47 Bùi Thị Trường, TP.Cà Mau hoặc số điện thoại 0693809306.