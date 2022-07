Lũ lụt bất thường ở Sydney ngày càng tồi tệ, 50.000 người Úc được cảnh báo sơ tán

Lũ lụt khiến nhiều người dân Úc lo ngại. Ảnh: Sputnik

Chính phủ liên bang của Úc tuyên bố về một thảm họa thiên nhiên ở 23 khu vực bị ngập lụt tại New South Wales, đồng thời cam hỗ trợ kinh phí khẩn cấp. Thủ tướng Úc Anthony Albanese thông báo ông sẽ đến thăm các khu vực bị thiệt hại do lũ lụt cùng với Thủ hiến bang New South Wales Dominic Perrottet vào ngày 6/7.

Theo Perrottet, ít nhất 50.000 người được cảnh báo rằng họ có thể phải sơ tán vào ngày 5/7. Trước đó 1 ngày, khoảng 32.000 người đã được cảnh báo sơ tán.

"Thảm họa này còn lâu mới kết thúc. Xin đừng chủ quan, dù bạn ở đâu. Hãy cẩn thận khi lái xe trên đường", Perrottet lưu ý vẫn có nguy cơ đáng kể lũ quét trên toàn tiểu bang.

Các đội cứu hộ ở Sydney đã làm việc suốt đêm khi mực nước dâng cao đến mức nguy hiểm. Ít nhất 100 cư dân trong thành phố đã phải được giải cứu khỏi ô tô và nhà của họ, theo Giám đốc Dịch vụ Khẩn cấp Tiểu bang Ashley Sullivan.

Jonathan How, một nhà khí tượng học của Cục Khí tượng (BoM) cho biết: "Tin tốt là đến chiều mai, trời gần như khô ráo. Nhưng tất nhiên, chúng tôi nhắc nhở mọi người rằng nước lũ sẽ vẫn ở mức rất cao sau khi mưa tạnh. Phải mất nhiều ngày, có thể một tuần, để nước lũ bắt đầu rút đi".

BoM cũng dự đoán cơn bão sẽ di chuyển về phía bắc sau ngày 5/7 và nguy cơ lũ lụt vẫn tiếp tục.

Úc hiện đang trải qua một cuộc khủng hoảng khí hậu gây ra cháy rừng, mưa lớn, sóng nhiệt và suy giảm thảm thực vật cũng như động vật hoang dã.