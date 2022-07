Tổng thống Zelensky gửi lời cảnh báo đến toàn châu Âu, Nga khẳng định sẽ đạt được mục tiêu ở Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty

Hôm 5/7, tại một hội nghị do tạp chí The Economist tổ chức, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Nga có thể sử dụng Ukraine làm điểm khởi đầu cho các cuộc tấn công vào các quốc gia châu Âu khác. Ông yêu cầu phương Tây đảm bảo an ninh ngay cả khi Ukraine không phải là thành viên của khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu.

"Chúng tôi cần một hệ thống đảm bảo an ninh, phải chắc chắn có hiệu quả ngay cả khi chúng tôi không tham gia liên minh", Zelensky nói.

"Nga xem lãnh thổ của đất nước chúng tôi như một tiền đề để nhắm mục tiêu vào các quốc gia châu Âu khác. Điều đó cũng có nghĩa rằng đảm bảo an ninh của Ukraine là cung cấp an ninh lâu dài cho toàn bộ châu Âu".

Ông cho rằng "vùng xám" trong an ninh châu Âu đã tạo điều kiện cho Nga đưa quân đến Ukraine.

Ông Zelensky cũng đề cập đến Bản ghi nhớ Budapest, một thỏa thuận năm 1994, theo đó Ukraine giao nộp kho vũ khí hạt nhân từ thời Liên Xô để đổi lấy lời hứa từ Mỹ, Anh và Nga rằng họ sẽ "hỗ trợ" cho Ukraine trong trường hợp xảy ra xung đột. Ba nhà nước cũng tuyên bố sẽ không tấn công Ukraine.

Theo ông Zelensky, các đảm bảo được cung cấp theo Bản ghi nhớ Budapest cũng như các đảm bảo tương tự hiện đã "bị phá hủy".

Nga nhiều lần nói rằng sự mở rộng của NATO đã và đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh châu Âu. Tổng thống Vladimir Putin viện dẫn nỗ lực của khối nhằm thiết lập "chỗ đứng vững chắc" ở Ukraine là một trong những lý do dẫn đến hành động quân sự ở nước này.

Hôm 5/7, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolay Patrushev tuyên bố vũ khí mà Mỹ và các đồng minh tiếp tục gửi tới Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến kết quả hoạt động quân sự của Moscow.

"Các mục tiêu của Nga sẽ đạt được bất chấp việc Mỹ và phương Tây cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine", Patrushev, người trước đây đứng đầu cơ quan an ninh nội địa của đất nước, FSB, phát biểu tại một cuộc họp an ninh quốc gia ở thành phố Khabarovsk, Siberia của Nga.

Vào cuối tháng 6, Tổng thống Putin nói rằng các mục tiêu của Nga ở Ukraine không thay đổi. Mục tiêu cuối cùng là "giải phóng Donbass, bảo vệ người dân và tạo ra các điều kiện đảm bảo sự an toàn của chính nước Nga".