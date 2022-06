Lửa bao trùm công ty gỗ, bao bì KCN Tháp Hồng Kỷ Diễn Châu, điều động hàng chục xe chữa cháy

Đêm 16/6, rạng sáng 17/6, một đám cháy rất lớn bùng phát tại công ty gỗ, bao bì tại KCN Tháp - Hồng - Kỷ (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Cánh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Nghệ An điều động hàng chục xe chữa cháy.