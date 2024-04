Lừa đảo qua giao dịch online nhiều 'biến tấu', bảo vệ tiền trong tài khoản cách nào?

Cũng theo Trung tướng, thời gian qua, hệ thống mạng của nhiều cơ quan tổ chức, doanh nghiệp bị tấn công, đánh cắp dữ liệu. Bộ Công an cũng phát hiện nhiều dữ liệu có nội dung bí mật đã bị đánh cắp. Bộ Công an đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tăng cường công tác đảm bảo an ninh, bảo vệ hệ thống mạng; đồng thời mong muốn bà con tham gia tố giác tội phạm, không tin, không nghe, không làm nghe những hướng dẫn, yêu cầu quá chi tiết qua điện thoại, tránh bị lừa đảo.

Một khách hàng của Agribank nhận chi trả bồi thường từ Bảo hiểm Agribank khi sử dụng sản phẩm Bảo an Tài khoản.

Lừa đảo qua giao dịch online nhiều 'biến tấu'

Ngày 7/1/2024, vào hồi 16 giờ 59 phút chị Nguyễn Thị Hương (Hà Giang) nhận được tin nhắn qua Message Facebook Lê Tuấn (là Cha xứ) hỏi vay 20 triệu đồng do tài khoản hết hạn mức chuyển khoản và yêu cầu chuyển giúp vào tài khoản mở tại ngân hàng X tên LE MINH VUONG. Chị Hương đã chuyển 20 triệu thành công và chụp lại hình ảnh giao dịch gửi lại Facebook Lê Tuấn.

Hồi 17 giờ 55 phút Facebook Lê Tuấn tiếp tục nhắn cho chị Hương bảo đã nhận được tiền và gửi lời cảm ơn, hỏi chị Hương còn tiền không giúp cho Cha Vương (LE MINH VUONG) với lý do để Cha VUONG lên vùng cao phát quà cho các em nhỏ. Chị Hương đi vay thêm 20 triệu chuyển tiếp vào tài khoản tên LE MINH VUONG. Sau khi gửi chị Hương có chụp lại hình ảnh chuyển tiền thành công gửi cho Facebook Lê Tuấn. Hồi 19 giờ 51phút, Facebook Lê Tuấn nhắn lại cho chị Hương cảm ơn.

Sau đó khoảng 21 giờ 30 phút Facebook Lê Tuấn gọi qua Messeger rồi tắt máy luôn và nhắn tin hỏi vay tiền tiếp cho đủ 50 triệu, sau đó khoảng 21 giờ 43 phút Facebook Lê Tuấn lại tiếp tục gọi chị Hương nghe máy được 2 giây không nghe rõ gì thì tự tắt. Facebook Lê Tuấn nhắn tin hỏi vay và nhờ chị Hương đi vay tiền để chuyển tiếp.

Lúc này chị Hương cảm thấy nghi ngờ vì Cha xứ không bao giờ vay tiền và nài nỉ như vậy.

"22 giờ 27 phút, tôi có liên lạc bằng hình ảnh thì Facebook Lê Tuấn có nhận điện thoại khoảng 10 giây hiện hình ảnh không số của Cha xứ và trả lời nhanh rằng đang bận online thánh kinh không tiện nói chuyện và yêu cầu chỉ nhắn tin", chị Hương nhận thấy mình đã bị lừa và gọi điện thoại cho Cha Tuấn. Lúc này cha Tuấn nói là Tài khoản Facebook Lê Tuấn đã bị hack nick mấy hôm nay và Cha đã thông báo trên Facebook …

Tương tự chị Phan Thị Vĩnh Hằng (Phú Yên) đăng ký tham gia chương trình hoạt động hè cho con trên trang mạng xã hội và đã bị các đối tượng lừa đảo dụ dỗ chuyển tiền nhiều lần vào tài khoản khác trên mạng; hay chị Lê Thị Thu Huyền (Tràng An) không may bị kẻ gian lấy cắp điện thoại khi đi du lịch cùng gia đình và bị mất tiền trong tài khoản do kẻ gian mở được điện thoại để chuyển tiền…

Bảo an tài khoản tấm khiên vững chắc cho túi tiền của bạn

Có thể nhận thấy, lừa đảo qua mạng đang là mảnh đất mầu mỡ cho giới tội phạm công nghệ cao tận dụng. Khi mà chỉ trong tháng 3/2024 đã có tới 7 triệu cảnh báo tấn công mạng. Câu chuyện của chị Hương chỉ là một trong hàng trăm trường hợp bị các đối tượng lừa đảo chuyển tiền trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, "trong rủi, có may", bởi chị Hương đã chủ động mua bảo hiểm Bảo an tài khoản, nên đã giảm thiểu được sự thiệt hại về tài chính.

Bảo an tài khoản đã chính thức "có mặt" trên ứng dụng Agribank E - Mobile Banking.

Thực tế, trước thực trạng tội phạm mạng ngày càng gia tăng và để bảo vệ khách hàng của mình Ngân hàng Agribank đã phối hợp cùng Bảo hiểm Agribank ra mắt sản phẩm Bảo an tài khoản.

Bảo an tài khoản đã chính thức "có mặt" trên ứng dụng Agribank E - Mobile Banking giúp bảo vệ tài khoản cá nhân của khách hàng Agribank (có sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến) một cách nhanh chóng trước sự gia tăng không ngừng của tội phạm lừa đảo trực tuyến. Đây là sản phẩm bảo hiểm giúp giảm bớt thiệt hại tài chính và hỗ trợ chi phí khôi phục danh tính khi khách hàng không may bị lừa đảo, với chi phí chỉ 77.000 đồng/năm, quyền lợi khách hàng được chi trả lên đến 46 triệu đồng/tài khoản/năm (gấp 6.000 lần).

"Trong cái "rủi" có cái "may" anh ạ. Khi mở tài khoản cho tôi cán bộ Agribank đã tư vấn, hướng dẫn tôi mua gói sản phẩm bảo an tài khoản của Bảo hiểm Agribank nên khi biết bị lừa tôi đã liên hệ với ngân hàng và nhanh chóng được Bảo hiểm Agribank làm hồ sơ chi trả bồi thường với số tiền 39.425.000 đồng. Qua trường hợp của tôi, tôi cũng khuyến nghị mọi người nên sử dụng sản phẩm này bởi thủ đoạn của tội phạm mạng ngày càng tinh vi, bảo hiểm là để bảo vệ ví tiền của chính mình...", chị Hương nói.