Lừa mượn sổ đỏ của anh họ rồi tự ý sang tên để vay ngân hàng

Ngày 17/11, Công an huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Sỹ Đồng (47 tuổi, trú tại thôn 1, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai). Đây là đối tượng bị truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, vào tháng 12/2016, do làm ăn thua lỗ, nợ nần lên đến gần 1 tỷ đồng nên Đồng mượn anh họ là ông Hoàng Đình Văn (48 tuổi, trú tại thôn 2, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) sổ đỏ mảnh đất ở thị trấn Ia Kha để vay tiền, hẹn 3 tháng trả và được ông Văn đồng ý.

Tuy nhiên sau đó, Đồng đã giả chữ ký của vợ chồng ông Văn, làm giấy chuyển nhượng đất của ông Văn sang tên Hoàng Sỹ Đồng và được Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh huyện Ia Grai chỉnh lý, chuyển nhượng.

Đối tượng Hoàng Sỹ Đồng (giữa). Ảnh: CACC

Ngày 23/1/2017, Đồng đến Ngân hàng BIDV Gia Lai thế chấp sổ đỏ trên vay 320 triệu đồng. Tuy nhiên từ tháng 12/2018, Đồng không còn trả lãi cho ngân hàng và sau đó bỏ trốn vào đầu năm 2019.

Sau đó, Công an huyện Ia Grai vào cuộc điều tra và ra quyết định truy nã đối với Đồng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau một thời gian nỗ lực truy tìm, đến ngày 15/11/2022, cơ quan công an đã phát hiện và bắt giữ Đồng khi đối tượng đang đi làm thợ hồ tại Ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc”. Sau đó, Đồng đã được di lý về Gia Lai.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận trước khi bị khởi tố, do nhận thấy không còn khả năng trả nên đã đưa gia đình đi vào Phú Quốc để lẩn trốn. Để tránh bị phát hiện, Đồng liên tục nhảy việc và đổi địa điểm cư trú. Khi chuẩn bị chuyển nơi ở về tổ 6, phường An Thới, TP. Phú Quốc thì đối tượng bị phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.