Những năm qua, sản phẩm quả chôm chôm do người dân huyện Ia Grai sản xuất được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh Gia Lai ưa chuộng, đánh giá cao bởi chất lượng, mẫu mã nhờ quả to, cơm dày, có vị ngọt, the mát.

Người dân xã Ia Tô (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) thu hoạch chôm chôm. Ảnh: Ngọc Sang

Hiện toàn huyện Ia Grai có 150 ha trồng chôm chôm, trong đó có 85 ha đang trong thời kỳ kinh doanh, tập trung nhiều nhất là xã Ia Tô với diện tích canh tác khoảng 40 ha.

Trung bình mỗi héc ta chôm chôm cho thu hoạch 30 tấn quả/năm, giá chôm chôm bán 18-22 ngàn đồng/kg, mang lại thu nhập cho người dân khoảng 600 triệu đồng/năm.

Ông Nguyễn Đức Thừa-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) cho biết: Việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Chôm Chôm Ia Grai Gia Lai” đã khẳng định về danh tiếng và chất lượng nông sản của huyện.

Việc Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhân óp phần hoàn thiện khung pháp lý, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động cung cấp các sản phẩm từ quả chôm chôm của huyện Ia Grai ra thị trường trong nước và quốc tế. Đây sẽ là cú hích cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, góp phần cao thu nhập cho người dân.