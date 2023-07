Lúa tái sinh ở Quảng Bình chín tới, dân thuê máy về gặt, HTX liền tới ngăn cản, vì sao vậy?

Anh Lê Đình Tám – Xã viên HTX Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Lộc An, xã An Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, (tỉnh Quảng Bình) phản ánh tới báo Dân Việt: "Gia đình tôi có 5 ha lúa tái sinh đến kỳ thu hoạch. Khi thấy HTX thông báo giá thuê máy gặt là 80.000 đồng/sào, cao hơn giá thị trường nên gia đình tôi đã đi thuê máy giá 70.000 đồng/sào về gặt lúa.

Máy gặt thuê tới ruộng đang gặt thì người của HTX ra ngăn cản, đồng thời yêu cầu gia đình phải thu hoạch bằng máy gặt mà HTX thuê".

Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Lộc An (ở xã An Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) cho người tới ngăn cản máy gặt lúa do người dân thuê về. Ảnh: NDCC

Theo anh Tám, hiện đồng lúa của gia đình anh đã chín rộ nhưng HTX ngăn cản không cho thu hoạch, nguy cơ lúa chín rục, hư hỏng là rất cao. Anh đã viết đơn trình báo lên xã, lên huyện và đang chờ sự giải quyết từ chính quyền.

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch HĐQT HTX Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Lộc An, chia sẻ: "HTX làm đúng các quy trình theo Nghị quyết thành viên trong việc chọn máy gặt. Giá gặt HTX hợp đồng đưa máy về là 80.000 đồng/sào thấp hơn so với đơn vị HTX lân cận khác. Người dân tự trả chi phí cho chủ máy, HTX không liên quan đến việc thu tiền của người dân. Không có chuyện ăn chia lợi nhuận như lời đồn".

"Việc điều hành sản xuất của HTX là phải thống nhất, nếu ai cũng đi thuê máy về gặt thì lũng đoạn điều hành của HTX", ông Tâm nói.

Ruộng lúa của anh Lê Đình Tám đã chín tới nhưng HTX ngăn cản máy gặt mà anh thuê về, nếu không gặt sớm nguy cơ hư hỏng là rất cao.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Văn Quyết - Chủ tịch UBND xã An Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cho biết: "Chính quyền địa phương đã gọi các bên liên quan gồm người dân và Chủ tịch HĐQT HTX Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Lộc An tới để xác minh sự việc. Hiện chúng tôi đang xử lý, quan điểm là phải làm rõ, không để người dân chịu thiệt, sớm giải quyết thoả đáng để người dân gặt lúa đưa về nhà".