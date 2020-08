Lừa tặng vàng giả chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố bị can 4 đối tượng gồm: Nguyễn Phi Hùng (sinh năm 1997, trú tại Đô Lương, Nghệ An), Phạm Văn Hoàng Anh (sinh năm 1996, trú tại Can Lộc, Hà Tĩnh), Nguyễn Đặng Thịnh (sinh năm 1998, trú tại Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Văn Thành (sinh năm 2002, trú tại An Vinh, Quỳnh Phụ, Thái Bình) để điều tra về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện ổ nhóm đối tượng hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức tặng quà là nhẫn vàng 24K qua mạng xã hội Facebook, Zalo.

Tiến hành điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt giữ 33 đối tượng trong ổ nhóm, trong đó đối tượng cầm đầu là Nguyễn Phi Hùng. Tang vật thu giữ gồm 125kg nhẫn kim loại màu vàng, 75 chiếc điện thoại, 25 máy tính cùng các phương tiện thu, phát sóng mạng viễn thông, các loại hộp nhựa, phiếu bảo hành in nhãn hiệu Tập đoàn Bảo Minh.

18.000 người trên cả nước bị nhóm đối tượng lừa đảo qua thủ đoạn tặng vàng 24K

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận khoảng tháng 5/2020, Hùng rủ một số bạn bè lập ra trang Facebook "Tập đoàn vàng Bảo Minh" và chạy chương trình quảng cáo tri ân khách hàng. Khách hàng được giới thiệu sẽ nhận quà là 1 chỉ vàng 24K nếu chuyển khoản trước cho công ty số tiền thuế để nộp lại cho nhà nước là 400.000 đồng.

Sau đó các đối tượng sử dụng nhẫn vàng giả để giao cho khách (đây là nhẫn mỹ kí do Hùng đặt mua trên mạng với giá 10.000-15.000 đồng/1 chiếc). Các nhân viên tư vấn giao dịch với khách hàng trên cơ sở kịch bản đã được Hùng soạn sẵn, chốt đơn và giao hàng cho khách qua các bưu cục. Theo tài liệu điều tra, từ khoảng đầu tháng 6/2020 đến nay, các đối tượng đã giao dịch và thu tiền của hơn 18.000 người trên cả nước, chiếm đoạt số tiền 1,2 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.