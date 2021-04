Luật không cấm người có xe hơi tiền tỉ mua nhà xã hội cho… người thu nhập thấp?

Khu nhà ở xã hội tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: NGỌC GIÀU

Theo đó, dự án phát triển nhà ở xã hội độc lập cho cán bộ, công chức, viên chức tại Khu dân cư Km4-5, phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột do quỹ đầu tư đã hoàn thiện vào cuối năm 2020 (tổng mức đầu tư 108 tỉ đồng) thì nhiều căn được rao bán đầu năm 2021 đến nay.

Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Toàn Thắng – phó giám đốc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đắk Lắk, cho biết qua rà soát, đối tượng được cho thuê, mua nhà ở xã hội tại dự án này cơ bản đúng các quy định.

Tại cuộc họp mới đây giữa quỹ với ngành chức năng đã thống nhất giao Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ có hay không việc cán bộ, công chức tỉnh Đắk Lắk được mua nhà ở xã hội rồi đem bán hưởng chênh lệch. "Việc người mua nhà có bán lại hưởng chênh lệch, có cán bộ của quỹ tiếp tay hay không… phải chờ công an điều tra. Hiện nay đơn vị chưa phát hiện cán bộ của mình làm trái quy định, trục lợi. Tuy nhiên nếu kết luận của công an thể hiện có sự bất minh thì sẽ xử lý nghiêm", ông Thắng khẳng định.

Cũng theo ông Thắng, dù chưa xác định có mua – bán lại suất nhà ở xã hội hay không nhưng trong 139 căn đã bán thì có trường hợp người đứng tên mua không ở mà lại nhường lại người khác. "Luật cũng không cấm người mua để lại nhà cho cha mẹ, con cái ở, tuy việc mua bán là bị cấm. Đơn vị cũng chưa thống kê được bao nhiều trường hợp người ở thực tế không có tên trong hợp đồng với quỹ, sẽ kiểm tra sau", ông Thắng nói.

Về dư luận cho rằng, nhiều cán bộ công chức đi xe hơi đắt tiền, có chiếc lên đến hơn 1 tỉ đồng nhưng vẫn được mua suất "nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp", ông Thắng nói "luật chưa quy định".

Theo ông Thắng, điều kiện về mua nhà ở xã hội là cán bộ công chức tỉnh Đắk Lắk chưa có nhà, đất ở hoặc nhà đất ở thuộc diện giải toả… "Luật không quy định việc người mua đã có ôtô hay chưa nên khi bán nhà ở xã hội thì quỹ không đem ra để so sánh", ông Thắng phân trần.

Về việc này, Nguyễn Tuấn Hà – phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu các đơn vị liên quan phải làm rõ việc có bao nhiều người ở không đứng tên mua tại dự án này, xem có việc mua bán hưởng chênh lệch hay không.

"Nhà nước không trục lợi mà rõ ràng nếu có việc lợi dụng chính sách để mua nhà rồi bán lại để hưởng lợi thì phải xử lý nghiêm. Hơn nữa, mục tiêu bán nhà ở xã hội là cho cán bộ, công chức chưa có nhà, thu nhập thấp mà có người sở hữu xe hơi tiền tỉ thì cũng phản cảm.

Luật chưa cấm chưa quy định và đây là dự án đầu tiên quỹ làm chủ đầu tư nên đơn vị phải nghiên cứu, đưa thêm các ràng buộc để thực hiện cho những dự án sau, tránh dư luận không tốt", ông Hà nói.