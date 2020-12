Luật sư, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trần Bạt: Vĩnh biệt một tư duy “khác biệt”!

Ông Nguyễn Trần Bạt sinh năm 1946 ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Năm 1963 ông tham gia quân đội, đến năm 1973, ông tốt nghiệp kỹ sư xây dựng cầu đường trường Đại học Xây dựng. Ông còn có bằng cử nhân luật.

Năm 1975 đến 1984, ông từng giữ quyền chủ nhiệm một bộ môn nghiên cứu khoa học tại Viện Khoa học Công nghệ giao thông vận tải.

Năm 1987 ông khởi xướng việc thành lập Văn phòng Xúc tiến các hoạt động sở hữu công nghiệp Việt Nam, tiền thân của Công ty Sở hữu Công nghiệp INVESTIP thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ VN.

Năm 1989 dưới sự bảo trợ của Viện Khoa học VN, ông cùng với một số đồng nghiệp đã thành lập Công ty Tư vấn Đầu tư và Chuyển giao Công nghệ (có tên giao dịch là InvestConsult Ltd). Kể từ đó, InvestConsult Ltd. chuyển hướng sang cung cấp dịch vụ tư vấn cho các nhaà đầu tư nước ngoài và trở thành một trong những tổ chức đầu tiên của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực này.

Ông Nguyễn Trần Bạt được nêu danh trong cuốn Barons Who's Who in Vietnam và Barons Who's Who in Asia Pacific như một luật sư và nhà tư vấn xuất sắc.