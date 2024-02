Luật sư của ông Trịnh Văn Quyết - nguyên Chủ tịch FLC khiếu nại, cơ quan điều tra giải quyết thế nào?

Theo kết luận điều tra bổ sung đã được Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) ban hành liên quan đến vụ án Thao túng thị trường chứng khoán, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán, C01 đã đề nghị truy tố 51 bị can.

Đây là diễn biến sau hai tháng C01 điều tra bổ sung vụ án Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Trịnh Văn Quyết (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC) cùng các đồng phạm.

Quá trình điều tra, C01 nhận được Công văn số 5663/VKSTC - Vụ 5 ngày 29/12/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao có nội dung luật sư của bị can Trịnh Văn Quyết khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, chuyển Đơn khiếu nại đề ngày 2/12/2023 của Luật sư Lê Ngọc Hà, văn phòng Luật sư Đa Phúc - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, đại diện cho các Luật sư Trần Hồng Phúc, Vũ Đặng Hải Yến, Nguyễn Văn Huyên, Phạm Đức Giang - là Luật sư bào chữa cho bị can Trịnh Văn Quyết.

Ông Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC.

Nội dung đơn khiếu nại: "Khiếu nại toàn bộ Quyết định giải quyết khiếu nại số 15/QĐ-VPCQCSĐT ngày 29/11/2023 của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an; đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao giải quyết khiếu nại, yêu cầu ông Thủ trưởng Cơ quan điều tra xem xét lại Kết luận điều tra số 34/KLĐT-VPCQCSĐT ngày 28/10/2023 đồng thời ban hành Quyết định đình chỉ điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty CP xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan và hủy bỏ quyết định khởi tố bị can đối với bị can Trịnh Văn Quyết về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi nhận được văn bản của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ngày 1/2/2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã mời luật sư Lê Ngọc Hà lên làm việc đề nghị cung cấp thêm thông tin, tài liệu để làm rõ các nội dung khiếu của Luật sư. Quá trình làm việc luật sư Lê Ngọc Hà đề nghị vì vụ án Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang trong giai đoạn điều tra bổ sung theo quy định của pháp luật, do đó trong các buổi hỏi cung bị can Trịnh Văn Quyết, các luật sư cùng bị can Quyết sẽ tiếp tục làm việc, trình bày, làm rõ các nội dung liên quan đến đơn khiếu nại cùng với điều tra viên Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Sau khi các luật sư được tiếp cận, sao chụp các tài liệu có trong hồ sơ vụ án sẽ cung cấp thêm tài liệu cho Cơ quan điều tra để việc giải quyết các nội dung trong bản kết luận điều tra được đảm bảo khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Theo C01 đến nay, các nội dung khiếu nại đã được giải quyết trong quá trình điều tra bổ sung.

Trong vụ án này, ban đầu ông Trịnh Văn Quyết thành khẩn khai báo về việc chỉ đạo em gái và đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra khởi tố bổ sung về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Quyết thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan chức năng còn cho rằng ông Quyết đổ lỗi cho em gái và những người khác.

Dù vậy, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho rằng hành vi của nguyên Chủ tịch FLC đủ yếu tố cấu thành các tội Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu, cầm đầu, vừa là người thực hiện tội phạm.

Cũng theo cáo buộc, bị can Trịnh Văn Quyết đã lợi dụng các quy định của pháp luật về hoạt động chứng khoán để thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, với thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, thu lợi bất chính đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

Kết luận điều tra chỉ rõ, nguyên Chủ tịch FLC còn lôi kéo, tác động những người thân trong gia đình, bạn bè thực hiện hành vi phạm tội. Chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội đã rõ, nhưng bị can vẫn ngoan cố không thừa nhận những hành vi phạm tội của mình, đổ lỗi cho em gái và người khác thực hiện hành vi.

Do đó, cơ quan điều tra thấy cần phải xử lý bị can này bằng bản án nghiêm khắc trước pháp luật để giáo dục răn đe phòng ngừa chung.