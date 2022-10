Luật sư Phan Trung Hoài (ngồi máy tính) xác nhận với phóng viên Dân Việt ông đã tham gia buổi hỏi cung đầu tiên của bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Ảnh: TTXVN

Ngày 15/10, luật sư Phan Trung Hoài xác nhận với phóng viên Dân Việt, ông đã tham gia buổi hỏi cung đầu tiên giữa cơ quan tiến hành tố tụng và bị can Trương Mỹ Lan. Theo luật sư Hoài, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã cấp giấy thông báo đăng ký bào chữa cho ông và luật sư Phan Minh Hoàng để thực hiện quyền bào chữa cho bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 8/10, nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng tội danh, C03 khởi tố, bắt tạm giam bà Trương Huệ Vân, 34 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng, 38 tuổi, trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương, 50 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian 2018 - 2019. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên.

Cơ quan điều tra cũng thực hiện việc khám xét nơi ở, nơi làm việc của chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Thời gian gần đây, Vạn Thịnh Phát được nhắc tên nhiều trên báo chí với vai trò có liên quan đến 2 công ty trúng đấu giá đất ở Thủ Thiêm. Cụ thể là Công ty cổ phần Sheen Mega trúng đấu giá lô 3-8 với mức giá 4.000 tỷ đồng và Công ty CP Dream Republic mua lô 3-5 với giá 3.820 tỷ đồng. Tuy nhiên, hai công ty này cũng "nối gót" Tân Hoàng Minh bỏ cọc, sau khi trúng đấu giá đất.