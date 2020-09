Lượng giao dịch giảm, nhu cầu bất động sản vẫn tăng cao

Nhu cầu BĐS vẫn tăng khi lượng giao dịch giảm

Thời điểm tháng 8 và đầu tháng 9/2020, mặc dù đang trong thời điểm dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp khiến thị trường BĐS bị đứng hình. Tuy nhiên nhu cầu tìm kiếm và quan tâm đến BĐS vẫn duy trì ở mức độ cao, gần như không giảm nhiều so với thời điểm cuối năm 2019 mặc dù thị trường đang gặp khó khăn và trầm lặng vì tháng "Ngâu".

Nhu cầu quan tâm đến BĐS vẫn tăng cao mặc dù lượng giao dịch giảm. Ảnh: V.D

Theo thống kê của một đơn vị nghiên cứu thị trường BĐS, tổng lượng quan tâm BĐS tháng 8 tăng thêm 6%, tại Hà Nội, lượng tin rao bán nhà dù bị giảm 2% so với tháng trước, nhu cầu tìm kiếm nhà đất lại tăng đột biết lên đến 13%. Tương tự, tại TP.HCM do rơi vào tháng "Ngâu" nên lượng sản phẩm nhà đất chào bán giảm gần 8% so với tháng trước nhưng nhu cầu tìm mua lại tăng gần 6%. Với các tỉnh thành khác, ngoại trừ Đà Nẵng ghi nhận mức giảm sâu, hầu hết mức độ quan tâm với thị trường nhà đất chỉ giảm khoảng từ 3-10%.

Đây được xem là dấu hiệu khá tích cực khi mà hầu hết các hoạt động kinh tế, du lịch, giải trí gần như chững lại vì tác động của dịch Covid-19, các chủ đầu tư trì hoãn việc bán hàng và chuyển sang hình thức online.

Người mua vẫn chờ "bắt đáy" BĐS

Mặc dù nhu cầu về nhà ở rất lớn, thế nhưng lượng giao dịch, mua bán BĐS trong các tháng qua lại không hề cao. Báo cáo tình hình nhà ở và thị trường bất động sản quý 2/2020 từ Bộ Xây dựng cho thấy, tại TP.HCM có 3.958 giao dịch thành công, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ 2019.

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA) cho rằng, hiện nay tham gia vào thị trường chủ yếu vẫn là những nhà đầu tư có kinh nghiệm. Họ hiểu thị trường và thấy được cơ hội khi nhà đất khó khăn.

Riêng với những nhà đầu tư mới, việc nguồn hàng thiếu sự đa dạng, nhất là sản phẩm trung cấp, bình dân sẽ tạo ra tâm lý khá e dè. Họ vẫn chờ đợi đến thời điểm mà nguồn cung bung ra dồi dào hơn, nhiều sự lựa chọn hơn, thay vì liều lĩnh.

Bên cạnh tâm lý thận trọng khi xuống tiền với BĐS thì tâm lý chờ nhà đất xuống giá cũng đang kéo sức mua của thị trường lúc này, không chỉ dân đầu tư mà cả với người mua ở thực. Nhiều khách mua BĐS ở thời điểm này cho rằng, với làn sóng Covid-19 thứ 2, giá BĐS có thể sẽ giảm sâu ở một số phân khúc nên quyết định nghe ngóng thêm để mua được giá hời.

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, trong bối cảnh dịch Coivid-19 được kiếm soát tốt, thị trường khan hiếm nguồn cung cùng với thông tin hạ tầng ngày một tích cực, giá BĐS rất khó có chuyện giảm sâu mà có thể sẽ tiếp tục tăng trong các tháng cuối năm khi nguồn cung sơ cấp mới đổ bộ thị trường.

Vì thế, điều quan trọng nhất ở thời điểm này với người mua là nên tìm hiểu kỹ càng thông tin, đối chiếu, so sánh giá. Nếu nhận biết được sản phẩm phù hợp với tài chính thì cần quyết định xuống tiền để tránh đánh mất cơ hội.