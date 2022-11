Giá xăng dầu nhập bình quân tăng gấp 2 đến 3 lần các năm trước

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, hết 10 tháng năm 2022, Việt Nam đã chi hơn 7,37 tỷ USD nhập hơn 7,1 triệu tấn xăng dầu thành phẩm các loại về sử dụng.

Bình quân, mỗi ngày, Việt Nam phải chi hơn 614 tỷ đồng để nhập xăng dầu về sử dụng trong nước nước. Số này tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021, và gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Giá xăng dầu tăng, người Việt phải gánh thêm hàng chục tỷ đồng để mua xăng dầu nhập khẩu (Ảnh Ngọc Quỳnh)

Lượng nhập 10 tháng năm 2022 chỉ tăng khoảng 1,3 triệu tấn so với cùng kỳ 2021, giá trị kim ngạch nhập khẩu đã tăng rất mạnh trên 4 tỷ USD, gấp đôi kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này ở cùng kỳ năm 2021.

So với cùng kỳ năm 2020, lượng xăng dầu nhập khẩu về Việt Nam tăng 580.000 tấn. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2019, khi nền kinh tế chưa chịu tổn hại từ đại dịch Covid-19, lượng xăng dầu nhập về Việt Nam hiện nay ghi nhận giảm gần 720.000 tấn.

Tính bình quân, mỗi tháng, Việt Nam phải bỏ ra số tiền hơn 18.400 tỷ đồng, mỗi ngày là hơn 614 tỷ đồng cho việc nhập xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam.

Riêng trong tháng 10/2022, theo báo cáo của Hải quan, lượng xăng dầu các loại nhập khẩu đạt 602.000 tấn, kim ngạch 556 triệu USD, giảm 4,1% về lượng và giảm 9,8% về trị giá so với tháng trước.

Tuy nhiên, các tháng trong quý II và III, lượng xăng dầu nhập về Việt Nam rất lớn khiến luỹ kế hết tháng 10/2022, Việt Nam đã nhập khẩu 7,12 triệu tấn xăng dầu các loại, với trị giá là 7,37 tỷ USD, tăng 22,7% về lượng và tăng 123,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lượng dầu diesel nhập về đạt 4,15 triệu tấn, tăng 83,9% và chiếm 56% lượng xăng dầu các loại nhập khẩu của cả nước; lượng xăng nhập về đạt 1,5 triệu tấn, tăng 3 lần và chiếm 20%; lượng nhiên liệu bay nhập về đạt 1,32 triệu tấn, tăng 4,5 lần và chiếm 18% lượng nhập khẩu xăng dầu của cả nước.

Bình quân, mỗi tấn/kg xăng dầu các loại giá nhập về Việt Nam trung bình khoảng 25,9 triệu đồng, tăng hơn 12 triệu đồng so với giá bình quân mỗi tấn/kg xăng dầu thành phẩm nhập trong 10 tháng năm 2021, tăng hơn 15 triệu đồng/tấn so với giá nhập về cùng kỳ năm 2020.

Như vậy, dù lượng xăng dầu 10 tháng qua chỉ tăng nhẹ 1,3 triệu tấn so với cùng kỳ 2021 và hơn 580.000 tấn so với năm 2020, song do mức giá nhập tăng rất mạnh, nên tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng xăng dầu đã tăng hàng chục nghìn tỷ đồng. Cụ thể, 10 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu xăng dầu đã tăng thêm hơn 15.600 tỷ đồng so với cùng kỳ 2021 và tăng trên 8.700 tỷ đồng so với cùng kỳ 2020.

Rõ ràng, mức giá xăng dầu bình quân nhập về Việt Nam hiện nay cao gấp từ 2 đến 3 lần so với cùng kỳ các năm trước. Trong khi đó, giá xăng dầu đang thuộc diện quản lý của Nhà nước, chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp nhập xăng dầu về giá cao, bán giá thấp khiến họ bị thua lỗ nặng.

Hiện nay, thị trường xăng dầu nhập khẩu của Việt Nam phần lớn từ Hàn Quốc và các nước ASEAN nơi có thuế suất thuế nhập khẩu thấp, chỉ 8%. Trong 10 tháng/2022, Việt Nam nhập xăng dầu từ Hàn Quốc đạt 2,75 triệu tấn, tăng 98,46%, kim ngạch hơn 2,9 tỷ USD; Singapore là 1,1 triệu tấn, tăng 4,3%, kim ngạch hơn 1 tỷ USD; trong khi đó nhập khẩu từ Malaysia là 1,09 triệu tấn, giảm 43,6%, kim ngạch hơn 995 triệu USD.

Bình quân, giá xăng dầu nhập từ Hàn Quốc là 26,6 triệu đồng/tấn, kg, trong khi đó xăng dầu từ Singapore có giá trung bình rẻ hơn chỉ 22,7 triệu đồng/tấn, kg; giá xăng dầu từ Malaysia là 22,8 triệu đồng/ tấn, kg.