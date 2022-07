Cô gái nhảy múa trước máy bay đang di chuyển

Theo hình ảnh được ghi lại cô gái này mặc bộ trang phục màu đen hở vòng eo và phần lưng eo, đầu đội mũ phớt màu đen, đeo khẩu trang và một chiếc túi xách màu đen đã vô tư nhảy múa trong khu vực sân đỗ máy bay.

Đáng chú ý, thời điểm cô gái này nhảy múa vẫn có một chiếc máy bay đang di chuyển ở gần đó khiến cho nhiều người bức xúc vì lo ngại hành động này uy hiếp tới an toàn, an ninh hàng không tại sân bay. Đoạn clip này được chia sẻ trên các trang mạng xã hội và nhận về phản ứng gay gắt từ netizen.

Hình ảnh cô gái nhảy múa trước máy bay đang di chuyển trong khu vực sân đỗ. Ảnh: Cắt từ clip

Nhiều người bày tỏ, hành động của cô gái này là vô cùng nguy hiểm, vì động cơ máy bay là động cơ phản lực, lực hút rất mạnh, nếu xảy ra tình huống xấu thì có thể bị cuốn vào guồng máy. Bên cạnh đó cũng có thông tin cho rằng, đội vận hành bay có thể sẽ bị kỷ luật vì để xảy ra tình huống này.

Để làm rõ về sự việc này, trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Cục Hàng không Việt Nam xác nhận có sự việc này.

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam thông tin, sự việc này xảy ra tại sân bay Phú Quốc vào khoảng đầu tháng 6/2022. Danh tính cô gái này Cục chưa nhận được.

Báo cáo ban đầu của sân bay Phú Quốc cho thấy, thời điểm xảy ra sự việc cô gái này đang trên xe Cobus đi ra chuyến bay của mình, lúc đó cửa xe Cobus vừa mở, cô gái đã chạy ra để tạo dáng quay Tiktok.

Khi phát hiện sự việc, nhân viên kiểm soát an ninh hàng không của sân bay Phú Quốc trực ở đó đã kịp thời tiếp cận và yêu cầu cô gái này quay trở lại vị trí an toàn.

Cũng theo đại diện Cục Hàng không Việt Nam, thời điểm đó hành khách chỉ có hành vi phấn khích do ở sân bay và không có hậu quả gì nên phía sân bay Phú Quốc không giữ hành khách lại để xử lý về hành vi gây rối - không tuân thủ các quy định về an toàn hàng không. Hiện Cục Hàng không Việt Nam đang yêu cầu sân bay Phú Quốc tập hợp thông tin để báo cáo thêm.

Trước đó, trên mạng xã hội cũng xuất hiện hình ảnh một hành khách cài điện thoại bên ngoài tấm che cửa sổ máy bay để ghi lại những khoảnh khắc máy bay cất cánh và máy bay đi qua những đám mây.

Trên TikTok, các bạn trẻ cũng chia sẻ nhiều đoạn clip time-lapse ghi lại cảnh bầu trời từ cửa sổ máy bay như một trào lưu. Nhiều hành khách đặt câu hỏi liệu chiếc điện thoại có gây ảnh hưởng đến an toàn bay.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, hành động này rất nguy hiểm, đe dọa an toàn của chuyến bay do điện thoại có thể cháy nổ. Điện thoại thông minh không thuộc danh mục đồ vật cấm hoặc nguy hiểm theo phụ lục của Thông tư về an ninh hàng không.

Trong chuyến bay, hành khách chỉ phải tắt hoặc chuyển sang chế độ máy bay. Việc quay phim trên chuyến bay, đặc biệt là quay liên tục nhiều tiếng, điện thoại nóng, kết hợp với tác động của ánh sáng mặt trời trong thời gian dài sẽ có nguy cơ cháy nổ.