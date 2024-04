Lý do phim Việt giành giải Cannes và Berlin vắng bóng tại Liên hoan Phim quốc tế TP.HCM lần 1

Trong lần đầu tổ chức, Liên hoan Phim quốc tế TP.HCM (HIFF 2024) năm nay có ba hạng mục tranh giải: Phim Đông Nam Á; Phim đầu tay hoặc thứ hai và Phim ngắn.

Trong đó, hai hạng mục dành cho phim dài là Phim Đông Nam Á và Phim đầu tay hoặc thứ hai không có phim Việt Nam tham dự. Giải Phim Đông Nam Á được coi là giải quan trọng nhất lần này. Phim Việt chỉ có một số đại diện tham gia ở hạng mục Phim ngắn.

Liên hoan Phim quốc tế TP.HCM lần 1 năm 2024 (HIFF 2024). Ảnh: Toquoc.vn

Nói lý do của việc phim Việt Nam vắng bóng tại HIFF, NSND, đạo diễn Đào Bá Sơn - Chủ tịch danh dự của HIFF chia sẻ với truyền thông rằng, do đây là quy định của HIFF. Quy định của LHP yêu cầu những phim dự thi phải là mới sản xuất xong chưa phát hành. Ông cũng cho rằng, Việt Nam hiện có rất nhiều phim tốt, đủ chất lượng tham dự. Nhưng do buộc phải tuân theo điều lệ LHP nên đây là một điều đáng tiếc.

Hai bộ phim Việt Nam gần đây được khán giả mong chờ là Bên trong vỏ kén vàng của Phạm Thiên Ân và Cu Li không bao giờ khóc của Phạm Ngọc Lân - hai tác phẩm đã đoạt giải cho phim đầu tay xuất sắc ở Liên hoan phim Cannes và Berlin. Tuy nhiên, cả hai phim không thể dự HIFF 2024 do các vấn đề liên quan đến ra mắt hoặc phát hành.

Bên trong vỏ kén vàng đã dự một số liên hoan phim và đã phát hành ở thị trường Việt Nam và nước ngoài. Còn Cu Li không bao giờ khóc đang được đạo diễn cân nhắc dự một số liên hoan phim khác trước khi ra rạp tại Việt Nam.

Bên trong vỏ kén vàng và Cu Li không bao giờ khóc vắng bóng tại HIFF 2024. Ảnh: NSX

Liên hoan Phim quốc tế TP.HCM lần 1 năm 2024 (HIFF 2024) đã khai mạc hôm 6/4 tại Nhà hát Thành phố. Đây là sự kiện do UBND TP.HCM tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với VietFest và một số đơn vị thực hiện.

HIFF 2024 còn có những tên tuổi hàng đầu và gạo cội của Điện ảnh Việt Nam như: NSND Trà Giang, NSND Kim Cương, NSND Đào Bá Sơn, NSND Trịnh Kim Chi, diễn viên Hồng Ánh, Trương Ngọc Ánh, Quyền Linh, đạo diễn Quang Dũng... bên cạnh các tên tuổi lớn của điện ảnh quốc tế như đạo diễn huyền thoại Kore-eda Harizuki (Nhật Bản), nhà dựng phim của La la Land người Mỹ gốc Việt từng đoạt giải Oscar Tom Cross, Cựu Giám đốc nghệ thuật Directors’ Fortnight của LHP Cannes - Oliver Pere, đạo diễn phim kinh dị A tale of two sisters - Kim Jee-woon (Hàn Quốc), đạo diễn bộ phim đình đám - Noryang - Kim Ha Min (Hàn Quốc), Nhà sản xuất The Good, The Bad, The Weird - Jay Choi (Hàn Quốc), nữ diễn viên người Mỹ gốc Phillipines - Liza Soberano ..

HIFF 2024 có 3 hạng mục tranh giải chính: Phim Đông Nam Á, Phim Đầu tay và Phim ngắn với các giải thưởng Giải sao vàng (Golden Star) dành cho phim Đông Nam Á xuất sắc nhất, Giải Nhà làm phim trẻ xuất sắc nhất (Best Emerging Director), Giải phim ngắn xuất sắc nhất, Giải thưởng Phim TP.HCM. Ngoài ra là hệ thống giải thưởng cá nhân dành cho đạo diễn, diên viên, quay phim, dựng phim, kỹ xảo hình ảnh...

Theo Ban Tổ chức, lần đầu tiên tổ chức, HIFF 2024 đã nhận được hơn 400 phim dự thi, 53 dự án tham gia Chợ Dự án (Project Market) và 87 kịch bản tham gia Vườn ươm kịch bản Việt (VietScript Lab). Và từ khi công bố, Ban tổ chức Liên hoan phim đã tiếp nhận được 113 phim dài, 206 phim ngắn của các nhà làm phim trong và ngoài nước. Đây là một tín hiệu đáng mừng đối với mục tiêu xây dựng một Liên hoan phim xứng tầm quốc tế không chỉ ở quy mô số lượng các hoạt động và phim trình chiếu. Các nội dung khác của Liên hoan phim là tổ chức hội nghị, hội thảo hiện đang nhận được sự quan tâm của những người làm quản lý, truyền thông, những người làm sản xuất trực tiếp trong ngành điện ảnh, tập trung vào việc xúc tiến đầu tư và hợp tác sản xuất...