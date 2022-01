Lý do Selena Gomez không sợ "già đi" ở tuổi 30?

Trong bài phỏng vấn mới đây với tờ People, ca sĩ, nhạc sĩ Selena Gomez (29 tuổi) đã thẳng thắn chia sẻ về cách bản thân nhìn nhận mình sẽ ra sao ở tuổi 30. Selena khẳng định, cô không ngại việc mình già đi.

"Tôi thích việc mình lớn lên hay gọi là già đi cũng được. Khi tôi còn trẻ, tôi đã rất sợ hãi điều đó và nghĩ rằng ở tuổi 29, 30 cuộc sống của mình sẽ trở nên rất khác. Nhưng tôi lại thấy thích cuộc sống hiện tại. Đây không phải là điều tôi từng mong đợi, nhưng tôi hạnh phúc vì nó xảy ra đối với mình", Selena Gomez nói.

Selena Gomez không sợ khi bước sang tuổi 30. (Ảnh: Daily Mail).

"Tôi đã ngừng quan tâm đến những điều xì xào xung quanh mình và điều đó thật tuyệt vời", nữ ca sĩ chia sẻ thêm.

Có lẽ một phần lý do Selena Gomez không bận tâm đến những gì người khác nghĩ, bởi cô ấy liên tục được ca ngợi trong bất cứ lĩnh vực nào mình tham gia. Mới đây, cô được đề cử giải Grammy cho album Revelación mới ra mắt.

"Tôi rất phấn khích! Thật tuyệt vì tôi đã đặt cả trái tim và tâm hồn của mình vào album đó. Tôi không giỏi nói tiếng Tây Ban Nha, nhưng điều hài hước là tôi hát có thể hát trôi chảy bằng ngôn ngữ này.

Tôi muốn đảm bảo rằng mình và ê-kíp đã nắm trọn vẹn được căn bản, sử dụng những từ ngữ đẹp nhất nhưng phải phù hợp với những gì tôi từng trải qua trong đời. Dù một phần nhỏ nhất của bài hát cũng phải vô cùng chân thực. Tôi không thể tự hào hơn", nữ ca sĩ nói về đề cử Grammy lần đầu tiên của mình.

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ, 29 tuổi, chia sẻ về việc bản thân "già đi" trong một cuộc phỏng vấn với People. Selena Gomez cho biết, cô đã từng "sợ" già đi. (Ảnh: Daily Mail).

Selena Gomez trong lần xuất hiện vào tháng 11/2021. Cô nhận được đề cử giải Grammy đầu tiên cho album mới nhất của mình. (Ảnh: Daily Mail).

Ngôi sao của "The Only Murders in the Building" cũng tiết lộ rằng, đề cử giải Grammy khiến cô lo lắng nhiều hơn hơn nhưng cũng là một ngọn lửa nhiệt tình luôn thúc đẩy nữ ca sĩ phấn đấu.

Thành công của Selena Gomez trong các dự án gần đây cũng có nghĩa là cô không thể nào tập trung những thứ khác. Nữ ca sĩ nói sẽ tạm dừng vai diễn Mavis, con gái của Bá tước Dracula trong loạt phim Hotel Transylvania.

"Tôi hơi buồn. Nhưng chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Tôi 20 tuổi khi đóng bộ phim đầu tiên, và bây giờ tôi sắp 30, vì vậy nó không dễ dàng gì. Rất nhiều điều đã thay đổi đối với tôi theo hướng tốt lên", cô chia sẻ.

Selena Gomez tiết lộ rằng, bản thân sẽ bận quay phim, vì vậy cô không chắc liệu mình có thể tham dự lễ trao giải Grammy hay không. (Ảnh trong phim)

Selena Gomez sẽ đóng vai chính cùng Cara Delevingne trong mùa tiếp theo của "Only Murders in the Building". (Ảnh: Daily Mail).

Mặc dù được đề cử giải Grammy, ngôi sao của "Wizards of Waverly Place" cho biết, cô không chắc có thể cho phép mình nghỉ một ngày để tự ăn mừng hay không. Nữ ca sĩ tiết lộ rằng, cô sẽ quay phần mới của "Only Murders in the Building", vì vậy ngay cả việc liệu có xuất hiện được trong buổi trao giải Grammy 2022 hay không cũng cần phải xem xét.

Mặc dù Selena Gomez không đề cập đến bất kỳ chi tiết cụ thể nào, nhưng cô bày tỏ sự ngạc nhiên về hướng đi của loạt phim. "Đó không phải là những gì bạn mong đợi. Có rất nhiều thứ xảy ra, nhưng tôi vẫn đang cùng những người cũ "Steve Martin và Martin Short" có khoảng thời gian vui vẻ", Selena Gomez bật mí về loạt phim "Only Murders in the Building".

"Cô ấy và tôi gần đây đã có buổi quay đầu tiên và chúng tôi thực sự rất vui vẻ. Cara và tôi mới chỉ làm việc cùng nhau một lần khi chúng tôi còn rất trẻ, vì vậy thật thú vị khi được làm việc với cô ấy một lần nữa", Cara Delevingne cũng sẽ tham gia phần thứ hai của loạt phim và Selena Gomez cũng chia sẻ về cách làm việc với nữ diễn viên này.

Nổi lên từ vai diễn cô phù thủy nhỏ trong kênh truyền hình Disney, Selena Gomez đã thoát khỏi cái bóng là một diễn viên nhí và trở thành ca sĩ được nhiều người yêu mến với vẻ xinh đẹp, quyến rũ và trưởng thành hơn. Sở hữu hơn 154 triệu người theo dõi trên trang Instagram cá nhân, Selena Gomez đã xếp tên mình thuộc hàng top ngôi sao Hollywood quyền lực nhất mạng xã hội.