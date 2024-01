Lý do Shop The Oasis Vinhomes Grand Park hút mạnh dòng tiền Lý do Shop The Oasis Vinhomes Grand Park hút mạnh dòng tiền

Lý giải về sức hút của Shop The Oasis (phân khu The Beverly Solari, Vinhomes Grand Park, TP. Thủ Đức), nhiều nhà đầu tư nhận định, quỹ căn sở hữu lưu lượng cư dân cao cấp, đông đúc, lại hưởng lợi từ dòng khách khổng lồ từ “siêu vũ trụ” giải trí VinWonders và TTTM Vincom Mega Mall Grand Park sắp khai trương, mở ra tiềm năng kinh doanh bền

Sức hấp dẫn từ "siêu tiện ích" hút hàng triệu khách Theo các chuyên gia từ CBRE Việt Nam, các căn shop khối đế chung cư chỉ thực sự có tiềm năng khi đạt được các yếu tố như dự án có khả năng lấp đầy nhanh, dịch vụ tiện ích tốt, có cộng đồng dân cư nội khu đủ lớn và có sự kết nối thông suốt, thu hút cộng đồng cư dân và du khách bên ngoài dự án. VinWonders – "vũ trụ giải trí" đẳng cấp quốc tế đã chính thức có mặt tại Vinhomes Grand Park. Hội tụ đầy đủ các yếu tố trên, Shop The Oasis được nhiều nhà đầu tư săn đón khi nằm tại tâm điểm của đại đô thị Vinhomes Grand Park, nơi sở hữu hệ tiện ích đẳng cấp cùng cộng đồng hơn 60.000 cư dân. Chưa dừng lại ở đó, tiềm năng kinh doanh tại đây nay còn hóa "vàng ròng" nhờ siêu công trình hoàn toàn mới VinWonders – "vũ trụ giải trí" đẳng cấp quốc tế đã chính thức có mặt tại Vinhomes Grand Park. Với hơn 100 hoạt động vui chơi, giải trí, mua sắm, khám phá thiên nhiên, thể thao, mua sắm,… được đầu tư chỉn chu, công viên chủ đề VinWonders tại Vinhomes Grand Park chắc chắn sẽ tạo nên trải nghiệm du lịch tuyệt vời, thu hút hàng triệu cư dân, du khách khắp nơi đổ về. Lưu lượng khách khổng lồ sẽ giúp Shop The Oasis trở thành tọa độ kinh doanh sầm uất bậc nhất Vinhomes Grand Park, đưa đại đô thị này trở thành không gian sống biểu tượng phía Đông TP. HCM. Bên cạnh đó, tiềm năng kinh doanh tại đây còn được bảo chứng bởi khả năng lấp đầy nhanh chóng của cả đại đô thị cùng hệ thống dịch vụ tiện ích xung quanh đầy đủ, được quy hoạch đồng bộ, đa dạng. Cũng trong những tháng đầu năm, Vinhomes Grand Park còn đón chờ sự xuất hiện của TTTM Vincom Mega Mall Grand Park. Đây là TTTM Vincom lớn nhất miền Nam, lần đầu tiên được xây dựng theo mô hình Life Design Mall, hứa hẹn tạo ra làn sóng du khách, cư dân đổ bộ vui chơi, mua sắm, trải nghiệm. Lợi thế tâm điểm giao thương sầm uất Nằm ở vị trí kết nối tiệm cận với 2 đại công trình nói trên, Shop The Oasis chắc chắn sẽ hưởng lợi từ dòng khách vãng lai đông đúc bên cạnh hơn 60.000 cư dân sẵn có. Đây chính là tiền đề tạo xung lực để dự án thiết lập mặt bằng giá thuê cũng như gia tăng giá trị trước chu kỳ tăng trưởng mới. Shop The Oasis nắm trọn bộ lợi thế của một sản phẩm kinh doanh sinh lời vượt trội Cùng với đó, các căn shop có thể đón đầu dòng khách nội và ngoại khu đông đúc khi nằm tại tâm điểm trung chuyển của cả đại đô thị, trên mặt tiền đường Phước Thiện, tuyến đường dự kiến được mở rộng lên thành 30m, tương lai sẽ trở thành đại lộ sầm uất. The Oasis còn nằm liền kề khu vực trường học các cấp Vinschool, bệnh viện quốc tế Vinmec đang thi công xây dựng và trạm Depot VinBus đón lưu lượng khách qua lại khổng lồ. Đặc biệt, nhóm khách hàng tại khu vực này có đặc thù di chuyển linh hoạt, lượng khách đi bộ dồi dào sẽ dễ dàng kết nối tới Shop The Oasis, mở ra tiềm năng vô hạn cho mô hình kinh doanh ẩm thực, tiêu dùng, cửa hàng tiện lợi,… Là dòng sản phẩm mang phong cách nghỉ dưỡng nhiệt đới bờ Tây nước Mỹ đặc trưng, phân khu The Oasis được nhiều người thuộc tầng lớp cư dân thành đạt, tri thức chọn lựa làm nơi an cư. Cùng với đó là rất nhiều chuyên gia, người nước ngoài tìm đến đây sinh sống, hình thành nên cộng đồng dân cư cao cấp, có mức chi tiêu cao nên không khó hiểu khi nhiều thương hiệu bán lẻ, mua sắm, giáo dục, tài chính… đang tìm kiếm mặt bằng cho thuê tại đây. Không những vậy, Shop The Oasis còn sở hữu cung đường Hoa Giấy và kênh đào Thousand Flowers ngay kề cận mang đến cảnh quan tuyệt đẹp, lãng mạn, là nơi lý tưởng cho cư dân, khách du lịch tìm đến thư giãn, dạo bộ, nghỉ ngơi. Vì vậy, việc khởi sự kinh doanh tại đây sẽ phù hợp với các mô hình café, nhà hàng,.. thu hút đông đảo khách hàng đến trải nghiệm dịch vụ với "1001 góc sống ảo". Hội tụ tất cả những lợi thế tạo bệ phóng vững chắc để sinh lời trong tương lai, không khó hiểu khi Shop The Oasis nói riêng và quỹ sản phẩm tại Vinhomes Grand Park nói chung luôn là lựa chọn sức hấp dẫn với giới đầu tư thông thái. Tham khảo thêm “Bảng vàng lợi thế” khiến The Oasis và The Tropical – The Beverly Solari thu hút giới thượng lưu

