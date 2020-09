Lý Hải mệt mỏi khi phiên tòa xử tranh chấp bản quyền bài thơ "Gánh mẹ" lại hoãn

Sáng 3/9, tại Toà án Nhân dân TP.HCM diễn ra phiên sơ thẩm xét xử vụ án kinh doanh thương mại về việc tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ liên quan bài thơ Gánh mẹ giữa nhà thơ Trương Minh Nhật và Công ty Lý Hải Production, ông Đoàn Đông Đức (nghệ danh Quách Beem). Đây là phiên xử tiếp theo sau khi đã hoãn lần một vào ngày 18/8.



Ca sĩ, đạo diễn Lý Hải bị sốc khi bị đòi bồi thưởng 4 tỷ đồng vì sử dụng bài thơ phổ nhạc không xin phép.

Lại hoãn phiên tòa tranh chấp bản quyền



Tại phiên xử lần 2 này, phía truyền thông báo chí được tác nghiệp, còn phía truyền hình không được phép tham dự phiên toà. Cũng tại phiên toà, đại diện và luật sư của Công ty Lý Hải Production và ông Đoàn Đông Đức đều có mặt. Đại diện nguyên đơn có mặt, nhưng nguyên đơn là ông Trương Minh Nhật cùng 2 luật sư là ông Nguyễn Đức Hoàng và ông Phan Vũ Tuấn (Phan Law Vietnam) đều vắng mặt. Thẩm phán thông báo bằng miệng luật sư Phan Vũ Tuấn vắng mặt do bị "sốt, ho" và yêu cầu hoãn phiên toà. Còn luật sư Nguyễn Đức Hoàng không tham dự phiên toà với lý do gì thì không được toà nhắc đến.

Phía Lý Hải Production và Quách Beem không đồng ý hoãn vì việc vắng mặt này của luật sư nguyên đơn không thuộc trường hợp bất khả kháng và trở ngại khách quan để áp dụng điều kiện hoãn.

Phiên tòa ngày 3/9 lại tiếp tục bị hoãn.

Sau khi thẩm phán lấy ý kiến người đại diện bên nguyên đơn thì người này đồng ý hoãn phiên toà. Nhưng phía Lý Hải Production và đại diện Đoàn Đông Đức thì đều mong muốn phiên toà được diễn ra. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử vẫn tuyên bố hoãn phiên tòa, ngày xét xử mới chưa được Toà thông báo.

Đại diện Lý Hải Production cho biết: "Chúng tôi mong muốn phiên tòa hôm nay được xét xử. Việc hoãn phải là do trường hợp bất khả, còn lý do ho và sốt thì anh phải có giấy xác nhận của cơ sở y tế. Nếu có nghi ngờ nhiễm Covid-19 thì phải nộp giấy của phường lên tòa. Tôi thấy lý do phía nguyên đơn đưa ra hôm nay là không đúng pháp luật. Hơn nữa, phía chúng tôi chỉ có 1 luật sư, phía nguyên đơn có đến 2 luật sư nhưng lại đều vắng mặt, điều này là không thể chấp nhận".

Phía luật sư đại diện nhạc sĩ Quách Beem cũng cho biết, ông xuất hiện tại phiên sơ thẩm lần 2 với mong muốn "sự vụ được xử lý nhanh chóng, nhưng không ngờ phía nguyên đơn vắng mặt. Lần này phía chúng tôi quyết tâm có mặt để đưa vụ việc ra xử lý nhanh chóng".

Trước đó, phiên tòa ấn định vào ngày 18/8 cũng bị hoãn do phía Lý Hải Production gửi đơn yêu cầu.

Tranh chấp với cả 2 phía

Vụ kiện khởi đầu từ tác giả bài thơ Gánh mẹ được phổ nhạc - ông Trương Minh Nhật khi ông đòi công ty Lý Hải phải trả 4 tỷ đồng tiền tác quyền vì sử dụng ca khúc Gánh mẹ vào phim Lật mặt 4. Lý Hải cho biết việc sử dụng ca khúc Gánh mẹ là đúng pháp luật, thông qua hợp đồng được ký giữa Công ty TNHH Lý Hải Production (Lý Hải Pro) và ca nhạc sĩ Quách Beem - người có giấy chứng nhận của Cục Bản quyền tác giả, chủ sở hữu ca khúc Gánh mẹ.

Tuy nhiên, diễn biến vụ kiện này càng nóng hơn khi từ chỗ đòi kiện 4 tỷ đồng đối với công ty Lý Hải, ông Trương Minh Nhật đã giảm yêu cầu bồi thường còn 825 triệu đồng.

Ông Trương Minh Nhật - tác giả bài thơ Gánh mẹ. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Trong vụ kiện này, ông Trương Minh Nhật mong thực thi quyền nhân thân, cụ thể là đề tên ông trong phần tác giả "nhạc: Quách Beem; thơ: Trương Minh Nhật" đối với ca khúc Gánh mẹ.

Ngày 13/8, đạo diễn Lý Hải thông báo, công ty TNHH Lý Hải Production đã gửi đơn khiếu nại ngày 11/8 đến TAND TP.HCM và một số cơ quan liên quan. Công ty Lý Hải cho rằng việc tòa án xác định họ là bị đơn là không đúng đối tượng theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

Đơn khiếu nại viết: "Ông Quách Beem là tác giả, chủ sở hữu tác phẩm Gánh mẹ đã được Cục Bản quyền tác giả cấp giấy chứng nhận theo đúng quy định của luật.

Ca sĩ Quách Beem.

Công ty Lý Hải giải chỉ sử dụng bài hát Gánh mẹ chứ không sử dụng bất cứ bài thơ nào trong bộ phim Lật mặt. Công ty chúng tôi là bên nhận chuyển nhượng hợp pháp tác phẩm Gánh mẹ từ tác giả ca khúc này".

Không chỉ kiện Công ty Lý Hải, vào tháng 11/2019, ông Trương Minh Nhật từng ủy quyền cho văn phòng luật Phan Law Vietnam khởi kiện nhạc sĩ Quách Beem lên TAND TP.HCM vì sử dụng trái phép bài thơ Gánh mẹ của ông để phổ nhạc. Bên cạnh đó, ông Nhật đã viết đơn gửi Cục Bản quyền tác giả yêu cầu hủy bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả bài hát Gánh mẹ mà Cục đã cấp cho nhạc sĩ Quách Beem.

Khi tranh chấp bản quyền sở hữu trí tuệ bài thơ giữa ông Trương Minh Nhật và nhạc sĩ Quách Beem chưa được giải quyết thì vụ việc chuyển sang phía nhà sản xuất bộ phim có sử dụng ca khúc Gánh mẹ.