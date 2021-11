Lý lịch bất hảo của đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc hơn 1.500 tỷ ở Nghệ An

Trước đó, vào đầu tháng 9/2021, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Vinh phát hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An nổi lên đường dây biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" dưới hình thức cá độ trực tuyến qua mạng Internet.

Đối tượng Nguyễn Trọng Linh cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng vừa bị bắt. Ảnh: CACC

Công an TP.Vinh đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Phạm Thế Tùng và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xác lập chuyên án đấu tranh.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an TP.Vinh đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh. Đến ngày 14/10/2021, Công an TP.Vinh đã phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc" dưới hình thức cá độ bóng đá và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", bắt giữ 14 đối tượng.

Trong số các đối tượng bị bắt giữ, cơ quan Công an đã xác định Nguyễn Trọng Linh (SN 1990, trú tại xã Nam Cát, huyện Nam Đàn, Nghệ An) là đối tượng cầm đầu đường dây này, 11 đối tượng còn lại đều là "đại lý" cấp 1 của Linh.

Nguyễn Trọng Linh là đối tượng quản lý tài khoản tổng cá độ bóng đá tại Nghệ An, đối tượng này điều hành đường dây đánh bạc trên trang bong88. Tài khoản của Linh thường xuyên nhận được số lượng tiền đánh bạc rất lớn.

Tang vật thu được của đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Nguyễn Trọng Linh cầm đầu. CACC

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt tại xã Nam Cát, huyện Nam Đàn (Nghệ An), Nguyễn Trọng Linh là tay anh chị có máu mặt trên địa bàn, Linh thường xuyên vắng mặt tại địa phương. Từ nhỏ Linh là tay cờ bạc có tiếng và là con nghiện nên việc quản lý nhân thân gặp nhiều khó khăn.



"Khi Linh bị bắt thì chúng tôi mới biết Linh là kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc hơn 1.500 tỷ đồng. Cuộc sống của Linh cũng rất phức tạp, thỉnh thoảng Linh mới đảo qua nhà nên chính quyền địa phương cũng không nắm được gì nhiều", một lãnh đạo xã Nam Cát cho hay.

Được biết Nguyễn Trọng Linh tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng là một tay anh chị có tiếng ở khu vực Nam Đàn, Hưng Nguyên và TP.Vinh. Do ăn chơi lêu lổng nên Linh sa vào các trò chơi đỏ đen từ rất sớm, rồi dần dần tạo mối quan hệ rộng với các tay giang hồ cộm cán, tạo ra đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Linh đã là chủ của trang bong88 thu hút nhiều con bạc tại địa bàn huyện Hưng Nguyên và TP.Vinh.

Đối tượng Nguyễn Quốc Sơn. Ảnh: CATP

Linh là đại lý tổng, cấp dưới của một đường dây "Tổ chức đánh bạc" khác.

Công an vào cuộc xác minh đường dây này do đối tượng Nguyễn Quốc Sơn (SN 1985, trú tại phường Xuân Phú, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) cầm đầu. Giúp việc cho Sơn là đối tượng Mai Văn Minh (SN 1990, trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). 2 đối tượng này hiện đang ở cùng với nhau tại TP.Huế.



Một thành viên ban chuyên án cho biết, Ban chuyên án xác định có 8 đối tượng khác trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Thanh Hóa liên quan đến đường dây đánh bạc của Nguyễn Quốc Sơn.

Bước đầu xác định các đối tượng trong đường dây tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá từ tháng 5/2021 đến 20/10/2021 với hơn 1.500 tỷ đồng.